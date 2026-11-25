Ankara turizmde yeni hedeflere odaklandı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve yönetim kurulu üyeleri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ederek Başkent'in turizmden alacağı payı artırma planlarını aktardı. Ziyarette ATO Başkan Yardımcısı Adem Ali Yılmaz ile yönetim kurulu üyeleri Ahmet Akça, Selim Gökşin, Sabahat Altınışık, Kadriye Çimen ve Mücahit Şentürk de yer aldı.

Baran, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çalışmalarının turizmi çeşitlendirmeye, yıl boyunca sürdürmeye ve Türkiye’nin uluslararası tanıtımını güçlendirmeye yönelik olduğunu belirtti. Turizmin sadece döviz geliri sağlamadığını; istihdama, ulaşıma, konaklamaya, yeme içmeye ve perakende ticarete kadar geniş bir ekonomik etki yarattığını vurguladı.

Mevcut veriler ve ATO'nun hedefleri:

Baran, yılın ilk dokuz ayına ilişkin verileri aktarırken Türkiye'nin 49 milyon 132 bin ziyaretçi ağırladığını ve turizm gelirinin 51 milyar 278 milyon dolar seviyesine çıktığını belirtti. Ayrıca turist başına toplam harcamanın 600 dolardan 1.100 dolara, günlük harcamanın ise 80 dolardan 110 dolara yükseldiğine dikkat çekti. Bu göstergelerin Ankara için bir fırsat yarattığını ifade eden Baran, ATO olarak şehrin toplantı, kongre, fuar ve sağlık turizmini geliştirerek bu rakamları Başkent için yukarı taşıma hedefinde olduklarını söyledi.

Ankara’nın kongre ve sağlık turizmi potansiyeli:

Ankara'nın tarihî ve kültürel mirası, sağlık altyapısı, termal kaynakları ve gastronomisiyle farklı turizm alanlarında gelişme potansiyeline sahip olduğunu belirten Baran, Başkent’in uluslararası kongre, toplantı ve fuar turizminde daha iddialı bir konuma gelebileceğini vurguladı. ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nin 3 bin 200 kişilik salonu ile ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptığı hatırlatıldı. Ayrıca ATO'nun ortakları arasında bulunduğu Akyurt'taki Ankara Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi'nin tamamlanmasıyla büyük ölçekli kongre ve fuar kapasitesinin artacağı ifade edildi.

Baran, Başkent Kültür Yolu Festivali'nin kentin kültür ve sanat yaşamına katkısını ve Ankara'nın 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti seçilmesinin uluslararası tanıtım açısından önemli bir fırsat sunduğunu da sözlerine ekledi.

Ulaşım ve altyapı adımları:

Başkent'in turizm pastasından daha fazla pay alabilmesi için uluslararası ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Baran, Esenboğa Havalimanı'ndan yurt dışına direkt uçuşların artırılması için Türk Hava Yolları ve AJet ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Baran, Ankara’nın uluslararası uçuşlarda bir aktarma merkezi yani hub (aktarma merkezi) hâline getirilmesi gerektiği kanaatinde olduklarını söyledi.

Ulaşım altyapısı kapsamında Kızılay–Esenboğa metro hattı ihalesinin gerçekleştirildiğini ve kısa süre içinde yapımına başlanmasının Başkent'e önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.

Ekonomik teşvik talepleri:

Ziyarette Baran, Ankara'nın savunma sanayinde bir merkez olduğuna dikkat çekerek kentte kurulacak bir serbest bölge'nin ekonomik katkısına vurgu yaptı. Aynı şekilde şehirde kurulacak bir outlet köyü'nün de turistlerin harcamalarını artırarak turizm gelirlerine olumlu yansıyacağını söyledi.

ATO ve ilgili paydaşların ortak hedefi; mevcut altyapıyı kullanıp yeni yatırımlar ve uluslararası bağlantılarla Ankara'yı kongre, fuar, sağlık ve kültür turizminde daha görünür ve tercih edilir bir merkez haline getirmek.

ATO YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜRSEL BARAN, ATO YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI ADEM ALİ YILMAZ İLE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ AHMET AKÇA, SELİM GÖKŞİN, SABAHAT ALTINIŞIK, KADRİYE ÇİMEN VE MÜCAHİT ŞENTÜRK İLE BİRLİKTE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY'U ZİYARET ETTİ.