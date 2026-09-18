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Anlamlı kortej: Eskişehir'de Gaziler Günü bando yürüyüşü Vişnelik Hava Şehitliği'ne ulaştı

Eskişehir'de 19 Eylül Gaziler Günü'nde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün düzenlediği bando yürüyüşü, gaziler ve öğrencilerle Vişnelik Hava Şehitliği'ne kadar sürdü.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 16:01

GÜNCELLEME: 18 Eylül 2026 - 16:32

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Anlamlı kortej: Eskişehir'de Gaziler Günü bando yürüyüşü Vişnelik Hava Şehitliği'ne ulaştı

Eskişehir'de Gaziler Günü yürüyüşü

Eskişehir'de 19 Eylül Gaziler Günü anma etkinlikleri kapsamında kent merkezinde düzenlenen bando yürüyüşü, geniş katılımla gerçekleşti. Etkinliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü organize etti; yürüyüş "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Günü Yürüyüşü" adıyla Eskişehir Valiliği önünden başladı.

Yürüyüş ve kortej:

Kortejde, Türk bayraklı gaziler ve öğrenciler yer aldı. Katılımcılar, aralarında yer alan askeri bando eşliğinde yürüyüşlerini sürdürdü. Yürüyüş boyunca öğrenci grupları tarafından açılan dev Türk bayrağı kortejin dikkat çeken unsurlarından biri oldu ve ortaya renkli görüntüler çıktı.

Vişnelik Hava Şehitliği'ne varış ve anma:

Kortej, yürüyüşün sonunda Vişnelik Hava Şehitliği'ne ulaştı. Burada şehitlerin ruhu için Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu. Etkinliği çevredeki vatandaşlar ilgiyle izledi; bazıları anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Program, toplumun farklı kesimlerinden katılımcıların kısa ve toplu bir yürüyüşle gazileri anması şeklinde tamamlandı. Etkinliği düzenleyen kurumun adı ve yürüyüş rotası etkinliğin resmi çerçevesini oluşturdu.

ESKİŞEHİR&#039;DE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ KUTLAMALARI KAPSAMINDA BANDO YÜRÜYÜŞÜ...

ESKİŞEHİR'DE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ KUTLAMALARI KAPSAMINDA BANDO YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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