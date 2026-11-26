Atatürk Üniversitesi'nden bilim dünyasına çağrı:

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nesrin Yıldız, Türkçenin bilim dili olarak hak ettiği değeri görmesi gerektiğini ortaya koyan kapsamlı bir bildiri yayımladı. Yıldız, bilimsel iletişimin temel amacının anlaşılmak olduğunu vurgulayarak, bu nedenle ilkenin açık olduğunu söyledi: 'Önce anlaşılmak'.

Yabancı dil becerisinin uluslararası iş birliği ve yayın açısından değer taşıdığını kabul eden Yıldız, bu becerinin Türkçenin önüne geçmesinin hem bilgi aktarımını zayıflattığını hem de yerli katılımcılar ve genç akademisyenler ile sunum yapanlar arasında anlam kopukluklarına yol açtığını belirtti. Türkiye'de düzenlenen toplantılarda katılımcı çoğunluğu Türk olmasına rağmen tek ölçüt olarak İngilizcenin dayatılmasının iletişimi kesintiye uğrattığını ifade etti.

Toplantılarda anlaşılırlığın önceliği:

Yıldız, akademik yaşamı boyunca İngilizce kaynakları takip edip uluslararası makaleler yazmasına rağmen bilimsel toplantılarda Türkçeyi tercih ettiğini, bunun yabancı dil eksikliğinden değil, kendi diline duyduğu saygıdan kaynaklandığını kaydetti. Dünyada dil konusunda oluşmuş hiyerarşik üstünlük anlayışına itiraz eden Yıldız, birçok ülkenin kendi bilimsel toplantılarında yerel dili kullandığını ve yabancı konuklar için çeviri imkânı sunduğunu hatırlattı: "Asıl sorun, dünyada dil konusunda oluşmuş hiyerarşik bir üstünlük anlayışıdır."

Bu çerçevede, ulusal toplantılarda Türkçenin kullanımı ve anlaşılabilirlik temel kriter olarak görülmelidir. Yıldız, tek dilli zorunlulukların özellikle genç araştırmacıları zorladığını ve etkin katılımı engellediğini vurguladı.

Somut öneriler ve beş temel ilke:

Bildirisinde beş temel ilkeyi sıralayan Prof. Dr. Yıldız, bu ilkelerin hayata geçirilmesi için somut adımlar önerdi. Sıralanan ilkeler şunlardır: 'Türkçe bilim dilidir', 'Önce anlaşılmak', 'Dil bilmek ile bilim bilmek aynı şey değildir', 'Karşıtlık değil, birliktelik' ve 'Emek sahiplerine vefa'.

Yıldız'ın önerileri şu başlıklar altında toplandı: ulusal toplantılarda Türkçe sunum hakkının güvence altına alınması; yabancı katılımcı bulunan ulusal ve uluslararası kongrelerde eş zamanlı çeviri, iki dilli sunum dosyaları veya iki dilli özetlerle Türkçenin çalışma dillerinden biri olarak tanınması; akademik değerlendirmelerde Türkçe yayınların daha yüksek puanla değerlendirilmesi ve TDK ile TÜBA iş birliğiyle Türkçe terim çalışmaları yürütülmesi.

Ayrıca Türkiye'de lisansüstü eğitimini Türkçe tamamlayan yabancı araştırmacılara doktora sonrası araştırma ve istihdam imkânları sağlanması, bu akademisyenlerden oluşacak ağla kongrelerde Türkçe sunum ve ortak yayın yapmalarının teşvik edilmesi önerildi. Kamusal alanda ise bilim insanları ve yöneticilerin yabancı dil üzerinden küçümsenmemesi; uluslararası ortamlarda Türkçe konuşulup profesyonel çeviri kullanmanın dile saygının bir gereği olarak kabul edilmesi gerektiği belirtildi.

Bildirisini "Kucak açmak, saygı beklememek anlamına gelmez" sözleriyle tamamlayan Prof. Dr. Nesrin Yıldız, Türkçeyi bilim dili olarak güçlendirmenin yalnızca dil savunusu olmadığını; akademik etkinliklerin erişilebilirliğini, genç araştırmacıların katılımını ve bilimsel üretimin toplumla buluşmasını artıracak bir yaklaşım olduğunu vurguladı. Yıldız, bu hedefin tüm bilim insanlarının ve kurumların ortak sorumluluğu olduğunun altını çizdi.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. NESRİN YILDIZ, TÜRKÇENİN BİLİM DİLİ OLARAK HAK ETTİĞİ DEĞERİ GÖRMESİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERDE ANA DİLİN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİNE DAİR KAPSAMLI BİR BİLDİRİ YAYIMLADI.