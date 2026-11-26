sorunun kökeni:

Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İlknur İstifçi, Türkiye'nin EF İngilizce Yeterlilik Endeksi (EF EPI) 2025 sonuçlarını değerlendirirken dil öğretimindeki temel problemi sınav ve gramer odaklı yaklaşımda buldu. Rapora göre Türkiye, 488 puanla 123 ülke arasında 71’inci sırada yer alıyor ve 'Düşük Yeterlilik' bandında sınıflandırılıyor. İstifçi'ye göre bu tablo, İngilizcenin ikinci dil yerine yabancı dil olarak öğretilmesinin yanı sıra, günlük yaşamda yeterince kullanılmamasından kaynaklanıyor.

İstifçi, eğitim sistemindeki ezberci yapının ve öğrencilerde oluşan 'hata yapma korkusu'nun performansı olumsuz etkilediğini belirtiyor. Okullarda gramere ve sınav başarısına odaklanan uygulamalar, öğrencilerin konuşma pratiği yapma imkânını kısıtlıyor; bunun sonucunda pek çok kişi 'anlıyorum ama konuşamıyorum' bariyerini aşamıyor.

pratik ve müfredat hamleleri:

Çözüm önerileri arasında Milli Eğitim müfredatlarının daha fazla konuşma ve uygulama odaklı hâle getirilmesi, öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimlerin yaygınlaştırılması ve sınavların dört beceriyi dengeli ölçer hale getirilmesi yer alıyor. İstifçi, ÖSYM tarafından uygulamaya konulan ve dört temel dil becerisini ölçen E-TEP sınavını bu açıdan olumlu bir adım olarak nitelendiriyor.

Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda uygulanan pratik yöntemler de dikkat çekici: derslerde ikili çalışmalar (pair work), grup çalışmaları (group work) ve rol yapma (role play) etkinliklerine ağırlık veriliyor. Ayrıca ders dışı serbest konuşma etkinlikleri düzenlenerek öğrencilerin günlük iletişim refleksi geliştirilmekte; vize, final ve yeterlik sınavlarında konuşma ile yazma becerilerine yüksek ağırlık veriliyor. Çekingen öğrencilere daha fazla söz hakkı tanınması ve özgüven çalışmalarının yapılması da uygulamanın parçası.

yapay zekâ, pandemi ve toplumsal dinamikler:

İstifçi, pandemi sonrası gençlerde motivasyon düşüklüğü ile birlikte yapay zekâ araçlarına yönelik tam bağımlılığın dil öğrenimine zarar verdiğine dikkat çekiyor. Ona göre yapay zekâ, gramer ve kelime çalışmasında iyi bir asistanken; kültürel kodları, bağlamı ve spontane iletişimi sağlayamayacağı için tek başına yeterli değil. Okulda düzenlenen 'İleri Prompt Stratejileri' çalıştayı ve iki yeni ders kitabı geliştirilmeye çalışılan kontrollü yapay zekâ kullanımına örnek olarak gösteriliyor.

Raporun küresel cinsiyet eğilimleri verilerinde gözlenen gerilemeye de değinen İstifçi, 2018-2023 döneminde kadınların puanlarında düşüş olduğunu, bunun pandemi döneminde ev içi yükün artması, tek bilgisayar gibi erişim kısıtları ve toplumsal mükemmeliyetçilik baskısıyla ilişkili olduğunu vurguluyor. Üniversite ortamında çalışan kız öğrencilerin zaman baskısı yaşaması ve toplumun hatalara karşı kadınları daha sert değerlendirmesi çekingenliği artırıyor.

Sonuç olarak İstifçi, DEDAK tarafından akredite edilen Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nun müfredatını öğrenci ihtiyaçlarına ve kültürlerarası iletişime göre güncel tutmayı hedeflediğini, amaçlarının öğrencileri yalnızca kitap bilgisiyle sınırlı bırakmayıp yazma ve konuşma becerilerinde üretken bireyler olarak küresel rekabete hazırlamak olduğunu belirtiyor. Hata yapma korkusunun yenilmesi, pratiğin günlük yaşama taşınması ve öğretmenlerin güçlendirilmesi bu bariyerin kırılmasında kilit rol oynuyor.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ PROF. DR. İLKNUR İSTİFÇİ, TÜRKİYE'NİN EF İNGİLİZCE YETERLİLİK ENDEKSİ (EF EPI) 2025 SONUÇLARINA GÖRE 123 ÜLKE ARASINDA 71'İNCİ SIRADA YER ALMASININ TEMELİNDE SINAV VE GRAMER ODAKLI EĞİTİM SİSTEMİNİN YATTIĞINI BELİRTEREK, "ANLIYORUM AMA KONUŞAMIYORUM" BARİYERİNİN ANCAK HATA YAPMA KORKUSUNU YENİP DİLİ SOSYAL YAŞAMA VE GÜNLÜK İLETİŞİME ENTEGRE EDEREK AŞILABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ.