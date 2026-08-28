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Anma töreninde edebiyatçılar ve yakınları Servet Kabaklı'yı yad etti

Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Servet Kabaklı, vefatının 11. yılında Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında ailesi, meslektaşları ve vakıf üyeleriyle anıldı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 18:32

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 18:36

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Anma töreninde edebiyatçılar ve yakınları Servet Kabaklı'yı yad etti

anma töreni:

Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı ve gazeteci yazar Servet Kabaklı, vefatının 11. yıl dönümünde Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

katılımcılar ve konuşmalar:

Törene; oğlu Ahmet Burak Kabaklı, gazeteci arkadaşları Kamuran Abacıoğlu, Ahmet Yabuloğlu, Hayati İnanç, Türk Edebiyatı Vakfı üyeleri, yakınları ve basın camiasından dostları katıldı. Kabaklı, uzun yıllar Türkiye gazetesinde köşe yazarlığı yaptı ve anma boyunca meslektaşları onun edebiyatına dair anılarını paylaştı.

dualar ve törensel uygulamalar:

Mezarın başına Türk ve Doğu Türkistan bayrakları asıldı; burada Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Hayati İnanç törende şu sözleri söyledi: 'Servet ağabey bir mektep adamdı. Allah gani gani rahmet eylesin. Kendisiyle tanışma ve komşuluk yapma fırsatımız oldu. Çok tatlı sohbetlerimiz vardı. Bize kardeşçe bir yakınlık gösterdi. Bugün de burada bulunmak istedim. Merhumlar, vefatlarından sonra da hayra vesile oluyorlar.'

Oğlu Ahmet Burak Kabaklı ise katılımcılara teşekkür ederek 'Herkesin ayaklarına sağlık. Bugün bizleri yalnız bırakmadınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum' dedi. Tören, kabir başında yapılan dualarla sonlandırıldı.

TÜRK EDEBİYATI VAKFI BAŞKANI VE GAZETECİ YAZAR SERVET KABAKLI, VEFATININ 11. YIL DÖNÜMÜNDE...

TÜRK EDEBİYATI VAKFI BAŞKANI VE GAZETECİ YAZAR SERVET KABAKLI, VEFATININ 11. YIL DÖNÜMÜNDE EYÜPSULTAN MEZARLIĞI'NDAKİ KABRİ BAŞINDA ANILDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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