Anne dostu showroomla bayi deneyimini yeniden tasarladı

Koçaslanlar Motorlu Araçlar Kestel Şubesi'nden anne odaklı dönüşüm

Bursa’da Renault ve Dacia yetkili satıcısı Koçaslanlar Motorlu Araçlar Kestel Şubesi, bir müşteri talebi üzerine showroom ve servis alanını çocuklu annelerin rahatça vakit geçirebileceği şekilde düzenleyerek "Anne Dostu Showroom" konseptini hayata geçirdi. Amaç, araç alımı veya servis sürecini ebeveynler için daha az stresli, daha konforlu bir deneyime dönüştürmek.

Bebek bakım odasında neler var:

Bayide hazırlanan tam donanımlı Bebek Bakım Odasında; konforlu bir emzirme koltuğu, mama hazırlığı için sıcak su sebili, alt açma masası, bebek bezi, pudra, ıslak mendil, yedek bebek kıyafetleri ve çocukların oynayabileceği oyuncaklar bulunuyor. Bu düzenleme, yeni bir araç almaya gelen veya aracını servise bırakan ebeveynlerin showroomda daha uzun süre ve huzurlu şekilde kalmasını hedefliyor.

Müşteri deneyimine empati odaklı yaklaşım:

Projenin hayata geçirilmesine liderlik eden Genel Müdür Didem Aras, süreci şu sözlerle özetledi: "Otomotiv sektöründe ezberleri bozuyor, showroom deneyimine tamamen insan ve empati odaklı yaklaşıyoruz. Misafirlerimizin bayimizden içeri girdiği andan itibaren kendilerini evlerinde hissetmelerini istiyoruz. Gelen bir müşteri talebini sadece bir ’istek’ olarak görmedik; Didem Aras ve ekibi olarak hızla aksiyona geçerek Türkiye’de öncü olacak ’Anne Dostu Showroom’ konseptimizi hayata geçirdik. Showroomumuzu veya servisimizi ziyaret eden bir annenin, ’Bebeğimin altını nerede değiştireceğim, mamayı nasıl ısıtacağım, nerede emzireceğim?’ endişesini tamamen ortadan kaldırdık. Biz sadece araç satmıyor ya da servis hizmeti vermiyoruz; ailelerin hayatını kolaylaştıracak konfor alanları inşa ediyoruz. Renault ve Dacia markalarımızın gücüyle, bayimizde müşteri memnuniyetini en zirveye taşımaya kararlıyız."

Sektörde algı değişimine katkı

Bu girişim, otomotiv sektörünün geleneksel, teknik ve mesafeli algısını kırarak showroomu daha sıcak, sosyal ve kullanışlı bir ortama dönüştürüyor. 'Anne Dostu Showroom' konsepti, çocuklu ebeveynlerin servis bekleme veya yeni araç inceleme süreçlerini yönetilebilir bir deneyime çeviriyor; böylece markayla kurulan ilişki sadece işlem odaklı kalmıyor, hizmet deneyimi haline geliyor.

Koçaslanlar Kestel Şubesi'nin uygulaması, bayi ağlarında benzer düzenlemelerin artması halinde sektörde müşteri sadakati ve memnuniyetinde ölçülebilir etkiler yaratma potansiyeline sahip. Bayi, bu adımla hem ailelerin günlük ihtiyaçlarına cevap veriyor hem de satış ve servis süreçlerinde müşteri deneyimini güçlendirmeyi hedefliyor.

BURSA OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÖNCÜ KURULUŞU KOÇASLANLAR MOTORLU ARAÇLAR KESTEL ŞUBESİ, MÜŞTERİ DENEYİMİNİ ZİRVEYE TAŞIYACAK EZBER BOZAN BİR PROJEYE İMZA ATTI.