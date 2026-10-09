Anne karnında iki farklı yöntemle spina bifida ameliyatı gerçekleştirildi

Operasyonun kapsamı ve yöntemleri:

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde, spina bifida tanısı konulan iki fetüse 24 saat içinde anne karnında cerrahi müdahale gerçekleştirildi. Uygulanan işlemlerden biri açık cerrahi, diğeri ise kapalı (fetoskopik) yöntemle yapıldı ve her iki vakada da perinatoloji, beyin cerrahisi, anesteziyoloji, yenidoğan ve endoskopik cerrahi ekipleri ortak çalıştı. Operasyonlarda yaklaşık 30 kişilik uzman ekip görev aldı.

Ameliyatın amaçları ve beklenen yararlar:

Spina bifida, omurga ve omuriliğin gelişimindeki bozukluk sonucu ortaya çıkarak doğum sonrası hareket kaybı ve hidrosefali gibi ciddi sorunlara yol açabiliyor. Anne karnında yapılan cerrahi müdahaleler, bu riskleri azaltmayı ve bebeklerin ilerleyen yaşamlarında daha iyi hareket kabiliyeti kazanmasını sağlamayı hedefliyor. Uzun dönemde hidrosefali gelişme oranının ve cerrahi sonrası ihtiyaçların azalması, anne karnında müdahalenin temel beklentileri arasında yer alıyor.

Hacettepe Üniversitesi Perinatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Deren, operasyonların titiz bir hazırlık süreci gerektirdiğini vurguladı ve ameliyatların multidisipliner bir çalışma olduğuna dikkat çekti.

Hazırlık, eşgüdüm ve risk yönetimi:

Prof. Dr. Özgür Deren’in aktardığına göre, ekipler defalarca toplantı yaparak detaylı iş bölümü ve kontrol listeleri oluşturdu. Prof. Dr. Deren şunları söyledi: "Ameliyatın her aşamasını dakika dakika planladık. Müdahale edilmediğinde hidrosefali oranı yüzde 80’e kadar çıkabiliyor. Ameliyat sonrası bu oran belirgin şekilde azalmakta, bağımsız yürüme ihtimali ise iki kat artmaktadır."

Bu sözler, anne karnında gerçekleştirilen cerrahi müdahalelerin hem kısa vadeli komplikasyonların önlenmesi hem de uzun vadeli fonksiyonel kazanımlar açısından ne kadar kritik olduğunu ortaya koyuyor. Hastanedeki ekiplerin koordinasyonu ve operasyonların planlanması, başarılı sonuç elde edilmesinde belirleyici oldu.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE, SPİNA BİFİDA TANISI KONULAN İKİ BEBEĞE 24 SAAT İÇİNDE ANNE KARNINDA CERRAHİ MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. BİRİ AÇIK, DİĞERİ KAPALI (FETOSKOPİK) YÖNTEMLE YAPILAN AMELİYATLARDA YAKLAŞIK 30 KİŞİLİK UZMAN EKİP GÖREV ALDI.