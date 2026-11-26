Gebelikte RSV aşısı neden önem taşıyor?

VM Medical Park Gebze (Fatih Devlet Hastanesi karşısı) Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sevde Nur Su, yenidoğanların bağışıklık sisteminin tam gelişmediğini ve bazı enfeksiyonların yaşamın ilk aylarında ağır seyredebildiğini vurguluyor. Respiratuvar Sinsityal Virüs (RSV), yetişkinlerde genellikle hafif üst solunum yolu belirtileri verirken 6 aydan küçük bebeklerde bronşiolit ve zatürre gibi ciddi alt solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabiliyor.

RSV bebeklerde nasıl seyreder:

Op. Dr. Su, RSV enfeksiyonunun bebeklerde solunum sıkıntısı, beslenme güçlüğü ve hastaneye yatış gerektirebilen tablolar oluşturabileceğini belirtiyor. Ayrıca RSV'nin sadece prematüreleri değil, zamanında doğan ve sağlıklı görünen bebekleri de etkileyebileceğine dikkat çekiliyor. Bu nedenle doğum sonrası ilk aylarda korunma önem taşıyor.

Aşının mekanizması ve uygulama zamanı:

Gebelik sırasında yapılan RSV aşısı, annenin bağışıklık sisteminin RSV'ye karşı koruyucu antikorlar üretmesini sağlar. Bu antikorlar plasenta yoluyla bebeğe geçerek doğumdan sonraki ilk aylarda bebeğin korunmasına katkıda bulunur. Op. Dr. Su, 'Gebelikte uygulanan RSV aşısı, annenin ürettiği koruyucu antikorların plasenta yoluyla bebeğe geçmesini sağlayarak doğumdan sonraki ilk aylarda bebeği ciddi solunum yolu enfeksiyonlarına karşı korur' ifadeleriyle mekanizmayı özetliyor.

Klinik uygulamada aşının zamanlaması önem taşıyor; RSV aşısı, RSV mevsimi dikkate alınarak 24-36. gebelik haftalarında uygulanabilir. Klinik araştırmalarda gebelikte RSV aşılamasının, bebeklerde ilk altı ay içerisinde ciddi RSV ilişkili alt solunum yolu hastalığı riskini anlamlı ölçüde azalttığı gösterilmiştir.

Anne adaylarına öneriler:

Gebelik takibinde hem annenin hem de yeni doğanın korunmasının planlandığını belirten Op. Dr. Su, anne adaylarının gebelik döneminde önerilen aşılar hakkında hekimleriyle görüşmelerini ve kişisel durumlarına göre en uygun korunma stratejisini birlikte planlamalarını öneriyor. RSV aşısı, anneye yapılan aşılama sayesinde bebeğe henüz anne karnındayken koruyucu antikor aktarılmasını sağlayan önemli bir koruyucu sağlık uygulamasıdır.

Sonuç olarak, gebelikte RSV aşısı; yenidoğanların ilk aylarında ciddi solunum yolu enfeksiyonları riskini azaltmak açısından değerli bir adım olarak öne çıkıyor ve uygulama zamanlaması ile hekim eşliğinde planlama vurgulanıyor.

OP. DR. SEVDE NUR SU