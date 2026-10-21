Anneden salona sürpriz: başkanın tebessümü salonu ısıttı

Anneden sürpriz ziyaret salonu ısıttı:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "İlham Veren Kadınlar" programındaki konuşması sırasında salonda annesini görünce kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı ve etkinliğe renkli bir an kazandırdı. Semra Büyükakın'ın beklenmedik katılımı, programın samimi atmosferini pekiştirdi; başkan ve annesi arasındaki sıcak diyalog salonda tebessümlere neden oldu.

Program, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Anne Şehir Gönül Bahçem Davet Evi'nde düzenlendi. Organizasyonun amacı kadınların toplumsal rolünü görünür kılmak, başarı hikayelerini paylaşmak ve yeni başlangıçlara ilham vermek olarak açıklandı.

Belediyecilik vurgusu ve yaşama dair sözler:

Konuşmasında belediyeciliğin yalnızca altyapı ve üstyapı çalışmaları olmadığını vurgulayan Büyükakın, halkla kurulan ilişkinin önemine dikkat çekti. Başkan sözlerini, "Sizler adına belediyenin emanetini üstlendik. Bu kent bir seçim yaptı ve bizi belediye seçti. Biz de bu kentin insanlarını mutlu etmek için bazı projeler yapıyoruz" ifadeleriyle sürdürdü.

Toplumsal değişimin bireyden başladığını anlatan Büyükakın, mutsuzluğun zincirleme etkisine işaret ederek, "Bir şeyler eksik kalırsa, mesela kadın mutsuzsa, eşi mutsuz oluyor, çocuğu mutsuz oluyor... Aslında asıl derdimizin güzel insan olmak, insanlarda güzel bir anı bırakmak" değerlendirmesinde bulundu. Görev süresi boyunca kalıcı eserler bırakmanın ve vatandaşların hayır duasını almanın önemini de yineledi.

Anne ile oğulun sohbeti ve salondaki anlar:

Konuşma sırasında annesini fark ederek "Annemi de getirmişler" diye gülümseyen Büyükakın, salondan bir kişinin "Tesadüf geldik başkanım, haberimiz yoktu" demesi üzerine "İyi oldu. Sabah çıkarken görmemiştim" diye karşılık verdi. Etkinlik sonrası annesiyle sohbet eden başkan, salona katılımı esprili bir dille değerlendirerek "Spor varmış, hadi biz de yazılalım diye gelmişler" dedi.

Semra Büyükakın da salonu gördüğünde "Görüyorum. Herkes gitmiş, oğluma söyleyemiyorum, biz de uğrayalım dedim. Tesadüf seni gördüm" sözleriyle katılımının nedenini anlattı. Bu tür samimi diyaloglar, programın resmi gündeminin dışında kalan ama katılımcılar tarafından unutulmayacak anlar oluşturdu.

Anne Şehir projesinden değişen hayatlar:

Etkinlikte proje yararlanıcılarından ekonomist-yazar Mihriban Çalışkan da deneyimlerini paylaştı. Çalışkan, obeziteyle mücadele sürecinde program sayesinde ameliyat planını erteledikten sonra verilen desteklerle bir yılda 30 kilo verdiğini aktardı. Başlangıçta 22 Kasım için ameliyat randevusu aldığını söyleyen Çalışkan, programa davet edilmesinin kendisi için bir işaret olduğunu belirtti.

Çalışkan değişimi yalnızca kilograma bağlamadığını, psikolojik destek, fizik tedavi ve diyetisyen hizmetleri gibi çok yönlü yaklaşımların etkili olduğunu vurguladı: "Benden giden bu rakamlar, sayılar, kilolar değil. Ben aynı zamanda psikolojik destek aldım, fizik tedaviye gittim, diyetisyene gittim." Kendini daha idealist ve sağlam adımlar atan biri olarak tanımladı.

Anne Şehir projesinin aile ve toplum ilişkilerine katkısına dikkat çeken Çalışkan, başkana teşekkür ederek, "Toplum aileden değişir, aileyi de kadın yönetir. Kadını değiştirmek toplumu değiştirmektir" dedi.

Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Projesi hakkında:

Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Projesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınların fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla yürütülüyor. Proje kapsamında merkezlerde pilates, zumba, step-aerobik, sağlıklı yaşam yürüyüşleri ve obeziteyle mücadele programlarının yanı sıra diyetisyen ve fizyoterapist desteği, eğitimler ve sosyal-kültürel etkinlikler sunuluyor.

Merkezlerde çocuklara yönelik etkinlikler ve okul öncesi eğitim imkânları da sağlanıyor; böylece anneler faaliyetlere katılırken çocuklarının bakım ve eğitimiyle ilgili kolaylıklardan yararlanabiliyor. Projenin hedefi, kadınların sosyal yaşama daha aktif katılmasını ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasını sağlamak olarak özetleniyor.

TAHİR BÜYÜKAKIN (SOLDA) İLE ANNESİ SEMRA BÜYÜKAKIN'IN (SAĞDA) DİYALAOĞU GÜLDÜRDÜ