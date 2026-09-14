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Anneler çocuklarıyla Darısekisi'nde doğa, dayanışma ve üretimle iç içe

Mersin Büyükşehir Belediyesi Darısekisi Örnek Köyü'nde düzenlediği Anne ve Çocuk Kampı, anneleri çocuklarla doğaya taşıdı ve üretici kadınlara destek oldu.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 09:54

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Anneler çocuklarıyla Darısekisi'nde doğa, dayanışma ve üretimle iç içe

etkinlik doğada birlikteliği hedefledi:

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Anne ve Çocuk Kampı' programı, Darısekisi Örnek Köyü'nde Tarsus ve Mersin'den gelen anne ve çocukları bir araya getirdi. Belediyenin sağladığı ulaşım olanaklarıyla katılımcılar sabah saatlerinde alana ulaştı ve gün boyu doğa yürüyüşü, ortak kahvaltı ve çadır kurma etkinlikleri gerçekleştirdi.

Çocuklara yönelik etkinliklerde Çocuk Kampüsleri tarafından hazırlanan akıl ve zeka oyunları öne çıktı. Etkinliklerde görev alan gönüllü gençler, farklı yaş gruplarından katılımcıların bir arada bulunmasına katkı sağladı ve kampın sosyal ortamını zenginleştirdi.

kadın üreticilere ekonomik ve sosyal destek:

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gönüllüler Şube Müdürü Hava Güngeç, 'Anne ve Çocuk Kampı' ile kadınların sosyal hayata katılımını artırmayı hedeflediklerini vurguladı: "Kadın dayanışmasını desteklemek, aile ilişkilerini güçlendirmek, kadınların doğayla iç içe vakit geçirmesini ve kendi zihinlerini yenilemelerini sağlamak adına, birkaç yıldır ‘Anne ve Çocuk Kampı’ etkinlikleri düzenliyoruz".

Güngeç, programın sabah başlayıp yürüyüş, kahvaltı ve çadır kurma gibi etkinliklerle sürdüğünü, katılımcıların aynı zamanda bölgedeki üretici kadınları da desteklediğini belirtti. Etkinlikte yer alan üretici kadınların doğal ürünleri, meyve ve sebzeleri kamp alanında satışa sunuldu; katılımcılar alışveriş yaparak hem ihtiyaçlarını karşıladı hem de yerel üreticilere katkıda bulunduğundan herkes memnun kaldı.

Belediye yetkilileri, bu tür ücretsiz etkinliklerle hem aile bağlarını güçlendirmeyi hem de kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

MERSİN’DE DÜZENLENEN ‘ANNE VE ÇOCUK KAMPI’NDA ANNE VE ÇOCUKLAR DOĞAYLA İÇ İÇE VAKİT GEÇİRİRKEN...

MERSİN’DE DÜZENLENEN ‘ANNE VE ÇOCUK KAMPI’NDA ANNE VE ÇOCUKLAR DOĞAYLA İÇ İÇE VAKİT GEÇİRİRKEN, YÖRESEL ÜRÜNLERİNİ SATIŞA SUNAN ÜRETİCİ KADINLARA DA DESTEK SAĞLANDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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