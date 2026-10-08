Anneler Kanlıkavak'ta buluştu: 75 anne bebekleriyle birlikte egzersiz yaptı

Eskişehir'de toplu etkinlikte renkli görüntüler

Eskişehir'de düzenlenen etkinlikte 75 anne ve 75 bebeği aynı anda spor yaptı. Organizasyonu başlatan Anne Bebek Hareket Kulübü üyeleri, önce bir kafede Çocuk Doktoru Mustafa Alper Aykanat eşliğinde soru-cevap oturumu gerçekleştirdi; ardından Kanlıkavak Parkı'nda bebek arabalarıyla yürüyüş ve grup egzersizleri yapıldı. Etkinlik, hem annelerin hem de bebeklerin bir arada olmasının yarattığı canlı ve neşeli karelerle dikkat çekti.

kulübün doğuşu ve amaçları

Kulübün kurucusu ve spor eğitmeni Eda Arslan, etkinliğin arkasındaki motivasyonu şu sözlerle özetledi: "Yolculuğumuz bir annenin hayaliyle başladı diyebiliriz. O anne ben oluyorum." Arslan, doğum sonrası annelerin yalnızlaşma, arkadaş bulamama ve duygularını paylaşamama gibi sorunlarına yanıt vermek istediklerini belirtti. Kulübün kısa sürede Eskişehir'de 500 anne'ye ulaştığını ifade eden Arslan, projenin sadece şehir sınırlarında kalmamasını, daha geniş bir sosyal sorumluluk hareketine dönüşmesini hedeflediklerini söyledi.

etkinlikten sesler ve deneyimler

Yoga eğitmeni Dilara Kaya, Eda Arslan'a dostça eşlik ettiklerini ve kendi annelik deneyimi olmasa da katılımcılara anlayış göstererek destek verdiklerini anlattı: "Hiçbir annenin yalnız hissetmemesi için elimizden geleni yapıyoruz." Kaya, kısa zamanda 500 anneye ulaşmalarının kendileri için değerli olduğunu vurguladı.

Etkinlikte söz alan bir katılımcı, çocuk annesi Başak Uğur Çolak, kulübe katılmasının kendisi için dönüştürücü olduğunu aktardı: "Bana doktorum tarafından lohusa depresyonu teşhisi konuldu ve aynı günün akşamı ben kulübün ilk etkinliğini sosyal medyada gördüm. İlk etkinliğe katılanlardan birisiyim. Zaman içerisinde depresyonu unuttum." Çolak, hem kendi hem de çocuğunun sosyal açıdan kazançlı olduğunu, etkinliklerin annelere uzmanlarla soru sorma imkanı da sunduğunu belirtti.

Organizasyon, annelerin fiziksel, sosyal ve mental ihtiyaçlarına odaklanan bir sosyal sorumluluk çalışması olarak öne çıkıyor. Anne Bebek Hareket Kulübü yetkilileri, projenin sürdürülebilirliğini artırmak ve diğer şehirlerde de benzer programlar başlatabilmek için destek arayışında olduklarını dile getirdi.

ESKİŞEHİR'DE 75 ANNE VE 75 BEBEĞİNİN AYNI ANDA EGZERSİZ YAPTIĞI ETKİNLİKTE RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI.