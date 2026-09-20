Annenin feryadı konyaaltı'nda yankılandı: sup kazasında 22 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

olayın ayrıntıları:

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Sahili açıklarında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte SUP (Stand Up Paddle/kürek sörfü) yapmak için denize açılan Efe İsen (22), bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybedip suya düştü. Suda olduğu anı gören arkadaşları genç adamı kısa sürede sudan çıkardı.

müdahale ve adli süreç:

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, daha sonra hastaneye kaldırıldı; doktorların tüm çabalarına karşın yaşamını yitirdi. İsen'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

cenaze tesliminde annenin feryadı:

Cansız bedenin işlemlerinin ardından ailesi ve yakınları tarafından teslim alındığı sırada acılı anne gözyaşlarına hakim olamadı. Oğlu ile son kez karşılaşmak isteyen anne, cenaze aracının önüne kendini atarak yetkililerden kapının açılmasını istedi. Annenin "Oğlum, ben göreceğim yavrumu, hadi açın kapıyı" sözleri ve çaresiz bekleyişi yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Ailesi ve yakınları tarafından teslim alınan 22 yaşındaki Efe İsen'in cenazesi, defin işlemleri için memleketi olan Kocaeli'ye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma ve adli sürecin sürdüğü bildirildi.

SUP yaparken boğularak hayatını kaybeden gencin annesinin feryatları yürek sızlattı