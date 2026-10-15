Anneyi rahatlatan mütalaa: Eyüp Can davasında ağırlaştırılmış müebbet talebi

Duruşmada yeni adım: bilirkişi raporu ve savcılık mütalaası

29 Temmuz 2025 tarihinde görülen duruşmada, dosyaya giren bilirkişi raporu sonrasında savcılık mütalaasında önemli bir değişiklik yapıldı. Savcı, kovalama anında görüntülenen tutuklu sanık N.U. hakkında çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Duruşma, karar için ileri bir tarihe ertelendi.

Davanın hukuki niteliğinde değişiklik:

Savcılık mütalaasında, dosyada daha önce yer alan suç vasfı yeniden değerlendirildi. Sanığın aleyhindeki isnadın, TCK madde 82/1-e kapsamında "çocuğa ya da bedenen veya ruhen kendini savunamayacak kişilere karşı kasten öldürme" şeklinde değerlendirilmesi istendi. Bu talep, savcılığın tutukluluğun devamını da istediği bir çerçevede sunuldu.

Aile ve avukatın değerlendirmesi:

Oğlunun ölümünün ardından beşinci duruşmaya katılan anne Güllü Can, mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada duygularını ve sürece dair görüşünü paylaştı: "Bugün Anamur Ağır Ceza Mahkemesi’nde oğlum Eyüp Can Güner’in 5. duruşması görüldü. Baştan beri ben oğlumun cinayete kurban gittiğini biliyordum. Buradan mahkeme heyetimize, başkanına, savcımıza, hakimimize çok teşekkür ediyorum. Bu olayın üzerine gittiler, aydınlattılar. Sonuna kadar peşini bırakmadılar. Bugün savcımız mütalaasında sanığın çocuğa karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Oğlum Eyüp Can’ın cinayeti aydınlatılmıştır. Oğlumu 25 yaşındaki sanık N.U. öldürmüştür".

Müşteki avukatlarından Fadime Uçar da dosyanın başından beri takip ettikleri süreci ve savcılık mütalaasının önemini vurguladı: "Bugün Anamur Ağır Ceza Mahkemesi’nde Eyüp Can Güner’in 5. celse duruşmasına katıldık. Eyüp Can’ın dosyasında sanık ‘İhmalen Kasten Öldürme’ suçuyla yargılanmaktaydı. Savcılık Eyüp Can’ın ‘İhmalen Kasten Öldürme’ suç vasfının değiştirilerek TCK madde 82/1e’den çocuğa ya da bedenen veya ruhen kendini savunamayacak kişilere karşı kasten öldürme suçuyla cezalandırılmasını ve tutukluluğun devam etmesini talep etti. Verilen savcılık mütalaası adaletin tecellisi, benzer çocuk cinayetlerinin cezasız kalmayacağı konusunda son derece kıymetli ve yerinde bir karardır. 10 Aralık 2026 tarihinde yapılacak olan duruşmada mahkemenin sanık hakkında en üst cezadan ve takdiri indirim yapmadan cezalandırılacağı kanaatindeyiz".

Mahkeme sürecinin bir sonraki duruşma tarihi 10 Aralık 2026 olarak kaydedildi. Taraflar, savcılık mütalaasının ardından karar duruşmasını bekleyecek; aile ve avukatlar, mahkemenin talep edilen cezayı göz önünde bulunduracağını belirtiyor.

MERSİN'İN ANAMUR İLÇESİNDE GEÇEN YIL TEMMUZ AYINDA OĞLU PASAJDA ÖLÜ BULUNAN ANNE GÜLLÜ CAN DURUŞMA SONRASINDA YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "BUGÜN SAVCIMIZ MÜTALAASINDA SANIĞIN ÇOCUĞA KARŞI KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ. OĞLUM EYÜP CAN’IN CİNAYETİ AYDINLATILMIŞTIR" DEDİ.