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Antakya Aksaray Mahallesi'nde atıl malzemeler ve çöplükte çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'ın Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi'ndeki çöplük ve atıl inşaat malzemeleri alanında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 00:41

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Antakya Aksaray Mahallesi'nde atıl malzemeler ve çöplükte çıkan yangın kontrol altına alındı

Antakya Aksaray Mahallesi'nde çöplük alanında yangın

Hatay'ın Antakya ilçesinde, Aksaray Mahallesi'nde çöplük ve atıl durumda bulunan inşaat malzemelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

itfaiye müdahalesi:

Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangının çevrede bulunan konteynerlere sirayet etmesi önlendi. İtfaiye ekipleri, alevleri izole ederek yayılmayı engelledi.

soğutma çalışması:

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi ve yangının tamamen söndürülmesi için gerekli işlemler yapıldı.

ANTAKYA’DA ÇÖPLÜK ALAN VE ATIL HALDEKİ İNŞAAT MALZEMELERİNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN...

ANTAKYA’DA ÇÖPLÜK ALAN VE ATIL HALDEKİ İNŞAAT MALZEMELERİNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTEYNERLERE SİRAYET ETMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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