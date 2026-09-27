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Antakya Demirköprü jandarma karakolu yeni hizmet binasıyla göreve başladı

Vali Mustafa Masatlı yeni Antakya Demirköprü Jandarma Karakol binasını inceledi; amaç güvenlik hizmetlerinde hız, koordinasyon ve kapasite artışı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 12:44

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EDİTÖR: Emre Koç

Antakya Demirköprü jandarma karakolu yeni hizmet binasıyla göreve başladı

Yeni hizmet binası hizmete alındı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, hizmete alınan Antakya Demirköprü Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyarette binada yürütülen hizmetler, mevcut imkânlar ve binanın çalışma düzeni yetkililerden dinlendi.

Çalışma ve personel değerlendirmesi:

Vali Masatlı, yeni binada görev yapan jandarma personeliyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Görüşmelerde, hizmet birimlerinin koordineli çalışmasının önemi ve personelin görev kapsamındaki sorumlulukları ele alındı.

Hedefler ve bölge güvenliğine katkısı:

Yetkililerce, modern imkânlarla hizmete alınan hizmet binasının güvenlik hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesine katkı sağlayacağı vurgulandı. Yeni hizmet noktasıyla birlikte vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik çalışmaların etkinliğinin ve hizmet kapasitesinin artırılması amaçlanıyor. Vali Masatlı da söz konusu katkılar ve uygulamaya ilişkin değerlendirmeler hakkında bilgi aldı.

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI, HİZMETE ALINAN ANTAKYA DEMİRKÖPRÜ JANDARMA KARAKOL KOMUTANLIĞI...

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI, HİZMETE ALINAN ANTAKYA DEMİRKÖPRÜ JANDARMA KARAKOL KOMUTANLIĞI HİZMET BİNASI’NDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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