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Antakya tarlalarında mısır hasadı yoğunlaştı

İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen Antakya’da mısır hasadını inceledi; üretimde verimlilik, bitki sağlığı ve üretici destekleri konuşuldu.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 01:07

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Antakya tarlalarında mısır hasadı yoğunlaştı

Antakya'da mısır hasadı ve saha incelemeleri

Antakya ilçesinde mısır üretimi yapan çiftçilerin hasadı devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, üreticiyi tarlasında ziyaret ederek üretim alanında incelemelerde bulundu.

tarla ziyareti ve bitki gelişimi:

Ziyarette mısır bitkilerinin gelişim durumu ve üretim süreci yerinde incelendi. Sezonun genel seyri hakkında üreticiden bilgi alındı; Türkmen, yapılan gözlemler doğrultusunda bitki sağlığının korunması ve hasat dönemine hazırlığın önemine işaret etti.

üretici destekleri ve sürdürülebilir üretim:

Türkmen, üretimde verimliliğin artırılması ile sürdürülebilir üretimin öncelikli olduğunu vurguladı ve üreticinin talep ile önerilerini dinledi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarımsal üretimin geliştirilmesi ve üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmaların sahada sürdüğü ifade edildi.

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ ABDURRAHMAN TÜRKMEN, ANTAKYA’DA MISIR ÜRETİMİ YAPAN ÜRETİCİYİ TARLASINDA...

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ ABDURRAHMAN TÜRKMEN, ANTAKYA’DA MISIR ÜRETİMİ YAPAN ÜRETİCİYİ TARLASINDA ZİYARET EDEREK ÜRÜNLERİN GELİŞİM DURUMUNU YERİNDE İNCELEDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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