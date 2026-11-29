Antakya Uzun Çarşı'da bir tezgâhın öyküsü:

Antakya'nın işlek noktalarından Uzun Çarşı'da sabahın erken saatlerinden itibaren tezgâhını açan Fatma Çelik, yaklaşık 10 yıldır simitçilik yapıyor. Eşinden devraldığı tezgâhı işletme kararını, çocukları büyüdükten sonra verdiğini anlatan Çelik, işiyle ilgili duyduğu sevgi ve kararlılığı sık sık dile getiriyor.

mesleğe geçiş ve ilk yıllar:

Çelik, 2017 yılında simitçiliğe başladığını belirtiyor. İlk zamanlarda mesleğin çoğunlukla erkekler tarafından yapılması ve çevrenin tutumları nedeniyle tedirginlik yaşadığını ancak “Dünyaya bir daha gelsem yine simitçi olmak isterim” sözleriyle işine olan bağlılığını özetlediğini söylüyor. Başlangıçta günde 50 simit bile satamadığı dönemlerin olduğunu, bazı esnafların bakışlarından ve tepkilerinden etkilendiğini ancak zaman içinde müşterilerin güvenini kazanarak kabul gördüğünü ifade ediyor.

Günlük rutinini ve müşteri ilişkilerini önemseyen Çelik, tezgâhının bulunduğu bölgedeki insanlarla kurduğu sıcak bağın, işini sürdürebilmesinde belirleyici olduğunu vurguluyor. Müşterilerinin kendisini bulduğunu, taşınsa bile sevenlerinin peşinden geldiğini anlatıyor.

tezgâhın ürünleri ve aile geçimi:

Tezgâhında yer alan ürün yelpazesi arasında Antakya simidi, Antakya kahkesi, tahinli ve sütlü simitler bulunuyor. Ayrıca kaşarlı, peynirli, zeytinli ve biberli poğaçalar ile katmer, sigara böreği ve çeşitli börek türlerini müşterilerine sunuyor. Ürün çeşitliliğini müşterilerine farklı seçenekler sağlamak için sürdürdüğünü belirtiyor.

Evli ve 3 çocuk annesi olan Çelik, bu işten elde ettiği kazançla ailenin geçimine katkı sunduğunu, eşinin ise fırında çalışarak aileye destek verdiğini aktarıyor. Eline sağlık vurgusuyla emeğinin karşılığını almaktan memnun olduğunu, sağlığı elverdiği sürece eşinden devraldığı emaneti sürdürmeyi hedeflediğini söylüyor.

Çelik, mesleğine dair en büyük motivasyonunu işini severek yapması ve tezgâhına gelmediği günlerde kendisini huzursuz hissetmesi olarak özetliyor. Müşteri çağrısıyla tezgâhının başından yükselen sesiyle, “Taze gevrek, simitler! Buyurun, tazesi, gevreği burada” diyerek günlük mesaisini sürdürüyor.

İşine olan aşkını 'Dünyaya bir daha gelsem yine simitçi olmak isterim' sözleriyle anlattı