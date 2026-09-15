Antakya'da 9 suçtan hüküm giymiş firari operasyonla yakalandı

Antakya'da yürütülen çalışmada firari yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmada, hakkında çok sayıda suçtan aranma kaydı bulunan K.B.'nin Antakya'da olduğunu tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 12 Eylül'de yürüttüğü operasyonda K.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Suç kayıtları ve kesinleşmiş ceza:

Yapılan incelemede K.B.'nin, 7 ayrı "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçu ile birlikte TCK 191 ve "Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması" suçlarından olmak üzere toplam 9 ayrı suçtan aranma kaydının bulunduğu belirlendi. Adli kayıtlar, K.B. hakkında 9 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğunu gösteriyor.

Firari süresi ve işlemler:

Emniyet yetkilileri, K.B.'nin yaklaşık 9 aydır cezaevi firarisi olduğunu kaydetti. Polis ekiplerince Antakya'da yakalanan şüpheli, gerekli adli ve idari işlemler için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma ve işlemler Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülüyor.

ANTAKYA’DA YAKALANAN VE HAKKINDA 9 AYRI SUÇTAN ARANMA KAYDI BULUNAN K.B.