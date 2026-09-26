Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7431 +0,13%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1400 +0,17%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Antakya'da başkan Yapar çocuklarla şenlikte mutluluğu paylaştı

İbrahim Naci Yapar, Arpahan İlkokulu'ndaki Çocuk Şenliği'nde belediye yöneticileriyle birlikte etkinliklere katılıp çocuklara hediyeler verdi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 10:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Antakya'da başkan Yapar çocuklarla şenlikte mutluluğu paylaştı

Antakya'da çocuk şenliği coşkusu

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, Arpahan İlkokulu'nda düzenlenen Çocuk Şenliği'nde çocuklarla bir araya geldi. Etkinlik boyunca belediye yöneticileriyle birlikte çeşitli oyun ve etkinliklere katılan Yapar, öğrencilerle sohbet ederek vakit geçirdi.

belediye ekipleri ve etkinlikler:

Şenliğe, belediye başkan yardımcıları ve daire müdürleri de katıldı. Yetkililer etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Yapar, çocukların katılımıyla gerçekleşen programda onlara hediyeler vererek anılarını zenginleştirdi.

gülümseyen yüzler ve hatıra fotoğrafı:

Etkinlikte eğlenceli vakit geçiren çocuklar, Belediye Başkanı'na ve ekiplere teşekkür etti. Programın sonunda Başkan Yapar, belediye yöneticileri ve öğrencilerle birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Yapar, benzer faaliyetlerin devam edeceğini belirterek çocukların mutluluğuna vurgu yaptı.

ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM NACİ YAPAR, ARPAHAN İLKOKULU’NDA DÜZENLENEN ÇOCUK ŞENLİĞİ’NDE...

ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM NACİ YAPAR, ARPAHAN İLKOKULU’NDA DÜZENLENEN ÇOCUK ŞENLİĞİ’NDE ÇOCUKLARLA BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kongolu öğrenci, avukatının cenazesinde gözyaşlarıyla veda etti
images

Azimleriyle üniversiteye: görme engelli üç kardeşin başarı hikayesi
images

Durağan'da Gökırmak üzerinde yeni köprü hizmete girdi
images

Yığılca Yoğunpelit’te kovan sayımıyla arıcılık kayıt altına alınıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Aydın’ın inciri ve zeytini moleküler düzeyde yeniden çözümleniyor

Aile rehberliği çocukların sosyal medya kullanımında belirleyici rol oynamalı

Sancaktepe'ye yirmi bin metrekarelik mahalle buluşma noktası: Fatih Koru Parkı

Malatya'da er meydanı canlanıyor: 21. Turgut Özal karakucak güreşleri 3 ekimde

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor