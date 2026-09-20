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Antakya'da Dutdibi Mahallesi'ndeki metruk bina kısa sürede kontrol altına alındı

Hatay'ın Antakya ilçesi Dutdibi Mahallesi'ndeki metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 00:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Antakya'da Dutdibi Mahallesi'ndeki metruk bina kısa sürede kontrol altına alındı

Antakya'da metruk binada yangın kontrol altına alındı

Hatay'ın Antakya ilçesinde, Dutdibi Mahallesi'nde bulunan metruk bir binada yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde alevler çevreye yayılmadan kontrol altına alındı.

Müdahale ve söndürme çalışmalarının seyri:

Yetkililer, bölgeye yönlendirilen ekiplerin öncelikle yangının çevreye sıçramasını engellediğini ve söndürme çalışmalarına odaklandıklarını bildirdi. Yangının büyümesine izin verilmeden yapılan müdahale sonucu alevler kısa sürede bastırıldı.

Soğutma ve olay yeri işlemleri:

Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler bölgede kapsamlı soğutma çalışması yürüttü. Yapılan çalışmaların ardından, kaynaklarda belirtildiği üzere olay yerindeki yangın müdahalesi tamamlandı ve bölgedeki operasyon sonlandırıldı.

ANTAKYA DUTDİBİ MAHALLESİ’NDE METRUK BİNADA ÇIKAN YANGINA EKİPLERİN MÜDAHALESİ.

ANTAKYA DUTDİBİ MAHALLESİ’NDE METRUK BİNADA ÇIKAN YANGINA EKİPLERİN MÜDAHALESİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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