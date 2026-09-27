Antakya'da ev ziyaretleri: Yüreğimizdeki Işık Projesi çocukların gelecek hayallerini dinledi

Antakya'da aile ziyaretleri

Hatay Valisi Mustafa Masatlı’nın eşi Esra Masatlı, Yüreğimizdeki Işık Projesi kapsamında Antakya’da ikamet eden Gür, Uçucu, Yüksel ve Özkan ailelerini evlerinde ziyaret etti. Ziyaretler sırasında ailelerin beklenti ve ihtiyaçları ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

ailelerle doğrudan iletişim ve ihtiyaç tespiti:

Masatlı, görüşmelerde ailelerin gündelik gereksinimlerini dinleyerek çocukların eğitim süreçleri ve sosyal durumları hakkında bilgi aldı. Ailelerle yapılan görüşmelerde çocukların okul yaşamı, ilgi alanları, gelecek hedefleri ve beklentileri üzerine konuşuldu; varsa destek gereksinimleri tespit edildi.

çocuklarla samimi ortam ve gelecek odaklı sohbetler:

Ziyaretlerde çocukların kendilerini rahatça ifade edebilecekleri samimi bir ortam oluşturuldu. Masatlı, çocukların anlattığı hayalleri ve planları dikkatle dinledi, onlara yön verecek konular üzerinde sohbet etti ve ailelerle birlikte eğitim yönelimleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yetkililer, proje kapsamında ailelerle doğrudan iletişim kurulmasının ve çocukların ihtiyaçlarının yakından takip edilmesinin amaçlandığını belirtti. Çalışmaların önceliğinin çocukların eğitimine ve sosyal gelişimine katkı sağlamak, ayrıca ailelere yönelik dayanışmayı güçlendirmek olduğu vurgulandı.

Projenin devamında tespit edilen ihtiyaçların izlenmesi ve çocukların hayallerini destekleyecek adımların atılması planlanıyor. Esra Masatlı, ailelerin yanında olmanın ve çocukların geleceğine katkı sunmanın önemine dikkat çekti.

ESRA MASATLI, YÜREĞİMİZDEKİ IŞIK PROJESİ KAPSAMINDA ANTAKYA’DA AİLELERİ EVLERİNDE ZİYARET EDEREK ÇOCUKLARLA SOHBET ETTİ.