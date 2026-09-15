Dolar 48,6496 +0,02%
Euro 56,1543 +0,12%
Bist 13.892,30 -2,41%
Altın Gram 6.771,54 -0,08%
EUR/USD 1,1538 -0,03%
Brent Petrol 108,23 -0,48%
--°

Antakya'da gece denetimi: 11 aranan farklı suçlardan yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Antakya'daki denetiminde 784 kişi, 52 araç ve 12 işyeri kontrol edildi; çeşitli suçlardan 11 aranan yakalandı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 12:54

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 12:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Antakya'da gece denetimi: 11 aranan farklı suçlardan yakalandı

Antakya'da emniyet uygulaması gerçekleştirildi

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Eylül akşamı 19.30-21.00 saatleri arasında Antakya ilçesinin Zülüflühan Mahallesi ve Dağ Mahallesi ile bu bölgelerin ana cadde, kavşak ve ara sokaklarında geniş kapsamlı asayiş uygulaması yürüttü. Sabit nokta ve seyir halinde yapılan kontrollerde hem araçlar hem de yaya ve işyerleri denetlendi.

uygulamanın kapsamı:

Ekiplerin çalışmasında toplam 784 şahıs kontrol edildi, 52 araç sorgulandı ve 12 umuma açık işletme denetlendi. Denetimler, kamu düzeni ve vatandaş güvenliğini sağlama amaçlı planlı bir şekilde gerçekleştirildi.

yakalananların suç dağılımı:

Uygulama sırasında çeşitli suçlardan aranan toplam 11 şahıs yakalandı. Bunlar arasında, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan kesinleşmiş 3 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan 1 kişi; hırsızlık suçundan aranan 2 kişi; şantaj suçundan aranan 1 kişi bulunuyor. Ayrıca ekipler, açıktan hırsızlık suçundan 2, dolandırıcılık suçundan 2, tehdit-hakaret suçundan 1, taksirle öldürme suçundan 1 ve resmî belgede sahtecilik suçundan 1 dosya firarisini de yakaladı.

Yakalanan şahısların kimlik tespit ve adli işlemleri yapıldıktan sonra ilgili birimlere teslim edildi. Emniyet yetkilileri, benzer denetimlerin kamu güvenliğini korumak amacıyla düzenli şekilde sürdürüleceğini belirtti.

ANTAKYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN ASAYİŞ UYGULAMASINDAN GÖRÜNTÜLER.

ANTAKYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN ASAYİŞ UYGULAMASINDAN GÖRÜNTÜLER.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Adıyaman'da tek başına yaşayan Mustafa Çınar (62) evinde kalp krizine yenik düşt...
images

Esenyurt'ta kontrolden çıkan araç yayalara daldı: bir ölü, bir ağır yaralı
images

Güdül'de okul servislerinde güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı
images

Altı gündür aranan 32 yaşındaki kişi Güneşgören yaylasında bulundu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Adıyaman'da tek başına yaşayan Mustafa Çınar (62) evinde kalp krizine yenik düştü

Esenyurt'ta kontrolden çıkan araç yayalara daldı: bir ölü, bir ağır yaralı

Güdül'de okul servislerinde güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi