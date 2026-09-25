Antakya'da hurda ve otlukta çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle hızla söndürüldü

Antakya’da hurdalık ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'ın Antakya ilçesinde, Odabaşı Mahallesi sınırlarında hurda ve otluk alanda başlayan yangın, bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Müdahale süreci:

Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sayesinde alevlerin çevreye yayılmasının önüne geçildi ve yangın kontrol altına alındı. İlk müdahale sırasında tehlikenin büyümesi engellendi.

Soğutma çalışmaları:

Yangının kontrol altına alınmasının ardından alanda kapsamlı bir soğutma çalışması gerçekleştirildi; çevresel risklerin azaltılması ve olası yeniden alevlenmelerin önlenmesi için çalışmalar sürdürüldü.

ANTAKYA ODABAŞI MAHALLESİ’NDE HURDALIK VE OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGINA EKİPLER MÜDAHALE ETTİ.