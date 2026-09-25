Dolar 48,9613 +0,02%
Euro 55,8708 +0,36%
Bist 12.900,04 +0,09%
Altın Gram 6.825,16 +0,88%
EUR/USD 1,1408 +0,24%
Brent Petrol 98,74 -1,48%
--°

Antakya'da hurda ve otlukta çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle hızla söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesinde hurdalık ve otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 08:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Antakya'da hurda ve otlukta çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle hızla söndürüldü

Antakya’da hurdalık ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'ın Antakya ilçesinde, Odabaşı Mahallesi sınırlarında hurda ve otluk alanda başlayan yangın, bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Müdahale süreci:

Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sayesinde alevlerin çevreye yayılmasının önüne geçildi ve yangın kontrol altına alındı. İlk müdahale sırasında tehlikenin büyümesi engellendi.

Soğutma çalışmaları:

Yangının kontrol altına alınmasının ardından alanda kapsamlı bir soğutma çalışması gerçekleştirildi; çevresel risklerin azaltılması ve olası yeniden alevlenmelerin önlenmesi için çalışmalar sürdürüldü.

ANTAKYA ODABAŞI MAHALLESİ’NDE HURDALIK VE OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGINA EKİPLER MÜDAHALE ETTİ.

ANTAKYA ODABAŞI MAHALLESİ’NDE HURDALIK VE OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGINA EKİPLER MÜDAHALE ETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mengen'de 'laf atma' tartışması şiddete dönüştü: 64 yaşındaki esnaf darbedildi
images

Dolandırıcılara karşı akıllı takip: DOLUNAY ile hızlı müdahale ve koordinasyon
images

Ankara'da eş zamanlı operasyon: evlerde kenevir ve esrar ele geçirildi
images

Burdur merkezli yasa dışı bahis şebekesine büyük darbe: 566 milyon liralık işlem...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çamlık’ta üç etap tamamlandı; Karaova’da sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

Kutlamalarda artan gürültü ve kirlilik için Amed Sportif Faaliyetler taraftarlarına çağrı

Mesleğinizi korumanın yolu: yapay zekayı öğrenmek ve uygulamak

Sakarya merkezinde ray dönüşümü hız kazandı: söküm yüzde 70'e ulaştı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı