Antakya'da konteyner kentten kablo hırsızlığı
Hatay'ın Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde, 3 Kasım'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü'ne ait konteyner kentte yaklaşık 300 metre uzunluğundaki şebeke dağıtım kablosu çalındı.
Olayın güvenlik kamerasına yansıması üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Kayıtların detaylı incelenmesi, hırsızlığı gerçekleştiren kişinin kimliğinin belirlenmesine olanak sağladı.
Görüntü incelemesi ve yakalama:
Emniyet birimlerinin teknik ve görsel incelemeleri sonucunda olayın faili olarak M.Ş.G. tespit edildi. Polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Soruşturma ve tutuklama:
Yapılan sorgulamada şüphelinin daha önce 6 hırsızlık suç kaydının bulunduğu belirlendi. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS, SEVK EDİLDİĞİ ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANDI
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