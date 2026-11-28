Antakya'da trafodan hırsızlık girişimi

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 25 Kasım tarihinde Güzelburç Mahallesi'nde bulunan Meydan Konteyner Kent içinde elektrik trafosunu sökerek çalmaya çalıştıkları belirlenen iki şüpheli suçüstü yakalandı.

olayın seyri:

Olayda gözaltına alınan şüphelilerin isimleri M.G. ve G.K. olarak kaydedildi. Gözaltına alınan iki şüpheli, haklarında gerekli adli işlemlerin yapılması amacıyla adli makamlara sevk edildi.

malzeme teslimi ve yasal süreç:

Suça konu olan elektrik trafosu görevlilere teslim edildi. Olayla ilgili işlemler ve adli süreç devam ediyor.

ELEKTRİK TRAFOSUNU ÇALMAYA ÇALIŞTIKLARI İDDİASIYLA YAKALANAN 2 ŞÜPHELİ, POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ.