Şeyh Ali Camii yeniden ibadete açıldı

Hatay’ın Antakya ilçesindeki tarihî Şeyh Ali Camii, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı. Açılış programı, caminin hem dinî hem de kültürel miras olarak korunmasına işaret eden bir tören havasında gerçekleşti.

Tören ve katılımcılar:

Açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar, İl Müftüsü Necati Şafak ve il protokolü katıldı. Programda Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar tarafından yapılan açılış duasının ardından cami yeniden ibadete açıldı.

Restorasyonun önemi:

6 Şubat depremlerinde hasar gören yapıların onarımına verilen önem kapsamında tamamlanan restorasyon, Antakya’nın dinî ve kültürel mirasının korunması açısından somut bir adım olarak değerlendirildi. Yapının sağlamlaştırılması ve tarihî dokusunun gözetilerek onarılması öncelikler arasında yer aldı.

Açılışın ardından camide ilk cuma namazı cemaatle birlikte kılındı; bu, hem ibadet ortamının yeniden sağlanmasının hem de toplumun kültürel hayatının normale dönmesinin sembolik bir göstergesi oldu. Restorasyonun tamamlanmasıyla caminin günlük yaşama ve ibadete yeniden kazandırılması hedefleniyor.

RESTORASYONU TAMAMLANAN ŞEYH ALİ CAMİİ DUALARLA İBADETE AÇILDI.