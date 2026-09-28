Antakya'da şantiye malzemelerinin tutuştuğu yangın hızla söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesinde, Altınçay Mahallesi sınırlarındaki bir şantiyede malzemelerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Olay yerine intikal eden ekipler, alevlerin kısa sürede büyümesini ve çevreye yayılmasını engellemek üzere hızlı bir müdahale gerçekleştirdi.

yangına müdahale:

Ekiplerin zamanında ve koordineli çalışması sayesinde yangın şantiye alanı içinde sınırlı kaldı ve kısa süre içinde kontrol altına alındı. İlk müdahale sırasında güvenlik önlemleri önceliklendirildi ve alevlerin çevreye sıçramasının önüne geçildi.

soğutma çalışmaları:

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede kapsamlı bir soğutma çalışması başlatıldı. Ekipler, olası yeniden alevlenmeleri önlemek ve çevre güvenliğini sağlamak amacıyla soğutma ve kontrolleri sürdürdü.

ANTAKYA’DA ŞANTİYE İÇERİSİNDEKİ MALZEMELERDE ÇIKAN YANGIN EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.