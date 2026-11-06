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Antalya Büyükşehir Belediyesi COP31'de 72 etkinlikle iklim direncini dünyaya taşıyacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 9-20 Kasım'da COP31'de 72 etkinlikle iklim direnci, sürdürülebilir kentleşme ve yerel çözümlerini uluslararası aktarıyor.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 12:12

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Antalya Büyükşehir Belediyesi COP31'de 72 etkinlikle iklim direncini dünyaya taşıyacak

Antalya’dan COP31’e kapsamlı katılım

Antalya, COP31 kapsamında 9-20 Kasım tarihleri arasında dünyanın dört bir yanından gelecek devlet ve hükümet temsilcileri, yerel yönetimler, bilim insanları ve uluslararası kuruluşlarla bir araya gelecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi bu süreçte kentin çevre ve iklim alanındaki çalışmalarını uluslararası platforma taşımayı amaçlıyor. Belediye, toplam 72 etkinlikte yer alacak.

Etkinliklerin büyük bölümü, Yeşil Bölge’deki Dirençli Şehirler G2 Hub’ında kurulan 200 metrekarelik Antalya Büyükşehir Belediyesi Pavilyonunda gerçekleşecek; burada yapılacak faaliyet sayısı 60 olarak açıklandı. Belediye ayrıca Yeşil Alan Programlama Alanı oturumlarında, Mavi Bölge’deki Türkiye Pavilyonu’nda ve farklı ülkeler ile uluslararası kuruluşların organizasyonlarında da yer alacak.

Pavilyon programı ve gündem maddeleri:

Pavilyonda 9 Kasım’da başlayacak ilk günlerden itibaren iklim dostu tarım, sürdürülebilir sulama, sıfır atık, atık su yönetimi, enerji dönüşümü ve akıllı ulaşım sistemleri gibi öncelikli başlıklar ele alınacak. Program; panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve uluslararası buluşmaları içeriyor. Ayrıca Rabat ile Antalya arasında bir iş birliği imza töreni gerçekleştirilecek.

Program ilerledikçe afet yönetimi, iklim finansmanı, kentsel ısı riski, içme suyu güvenliği, iklim dostu ulaşım, dijital iklim çözümleri ve sürdürülebilir peyzaj gibi konular uzmanların katılımıyla tartışılacak. Türkiye’nin ve dünyanın farklı kentlerinden belediye temsilcileri, akademisyenler ve uluslararası kuruluşların katılımıyla kent bazlı uygulamaların paylaşılması hedefleniyor.

Antalya ısı eylem planı ve uluslararası tanıtım:

Antalya’nın iklim değişikliğine karşı geliştirdiği uygulamalar COP31’te öne çıkarılacak. Antalya Isı Eylem Planının lansmanı 16 Kasım’da Antalya Büyükşehir Belediyesi Pavilyonu’nda yapılacak; oturumda aşırı sıcaklıklara karşı kentsel dayanıklılığın artırılması, iklim risklerinin haritalandırılması ve bilimsel verilerin yerel yönetim politikalarına aktarılması tartışılacak.

Planın uluslararası tanıtımı ise 12 Kasım’da Mavi Bölge’deki Türkiye Pavilyonu’nda gerçekleştirilecek. Bu oturumda Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir konuşmacı olarak yer alacak. Panelistler arasında Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Küresel Baş Isı Sorumlusu Dr. Eleni Myrivili, Paris Belediyesi Ekolojik Dönüşüm ve İklim Direktörü Pauline Lavaud ve Brezilya Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı temsilcisi Adalberto Maluf bulunuyor.

Yerel deneyimlerin paylaşımı ve toplumsal katılım:

Yeşil Bölge çerçevesinde 14 Kasım’da düzenlenecek Avrupa Birliği etkinliğinde, kadınların iklim direncindeki rolüne odaklanan panelde Başkan Vekili Büşra Özdemir panelist olarak Antalya’nın kadınların kent yaşamına katılımı ve belediye hizmetlerine eşit erişim konusundaki deneyimlerini aktaracak.

Etkinliklerde ayrıca Antalya’nın doğal zenginliklerinin korunması gündeme gelecek. Çevre Dostu Çiftçi Kart uygulaması, onarıcı ve döngüsel tarım yaklaşımları, deniz koruma ve kıyı yönetimi, biyoçeşitlilik, orman yangınları ve su kaynaklarının korunması gibi başlıklar uzman sunumları ve tartışmalarla ele alınacak. 18 Kasım’da Türkiye Pavilyonu’nda yapılacak "Plastiksiz Topraklar ve Kıyılar" etkinliğinde Çevre Dostu Çiftçi Kart uygulamasının yaygınlaştırılması konusu işlenecek.

Gençler ve toplum bilincinin güçlendirilmesi:

Program kapsamında çocuklara ve gençlere yönelik atölye ve etkinlikler de planlandı. Çevreci dönüşüm atölyeleri, tohumlu kâğıt yapımı ve "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları" temalı kutu oyunlarıyla farklı yaş gruplarının iklim mücadelesine katılımı teşvik edilecek. Bu faaliyetler, yerel yönetimlerin iklim eğitimi ve toplumsal farkındalık oluşturma rolünü güçlendirmeye odaklanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, COP31 süresince hem kendi pavilyonunda hem de uluslararası platformlarda güçlü bir görünürlük sergileyerek, yerel çözümlerin küresel paylaşıma dönüştürülmesi yaklaşımını ön plana çıkarmayı hedefliyor. Bu katılım, kentlerin iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolünü ve uluslararası iş birliklerinin önemini vurguluyor.

ANTALYA, COP31 KAPSAMINDA DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN GELECEK DEVLET VE HÜKÜMET TEMSİLCİLERİNİ...

ANTALYA, COP31 KAPSAMINDA DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN GELECEK DEVLET VE HÜKÜMET TEMSİLCİLERİNİ, YEREL YÖNETİMLERİ, BİLİM İNSANLARINI, UZMANLARI VE ULUSLARARASI KURULUŞLARI AĞIRLAMAYA HAZIRLANIYOR. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DE BU BÜYÜK BULUŞMADA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE, SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLEŞME VE ÇEVRE POLİTİKALARINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIYLA YER ALACAK.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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