Antalya Büyükşehir Belediyesi teyakkuzda: 478 personel ve 347 iş makinesi sahada

Antalya Büyükşehir ekipleri yağışa karşı kapsamlı temizlik ve müdahale çalışması yürütüyor

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün sarı kod uyarısının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi sabahın erken saatlerinden itibaren teyakkuzda bekledi. Belediyeye bağlı birimler, akşam saatlerinde sağanağın şiddetini artırması üzerine kent genelinde seferber oldu. Ekiplerin önceliği ana arterler, alt geçitler ve ulaşımın aksamamasını sağlamak olarak belirlendi.

saha organizasyonu ve birimler:

Antalya Büyükşehir Belediyesi, toplamda 478 personel ve 347 iş makinesi ile sahada çalışıyor. Müdahale çalışma grupları arasında ASAT ve İtfaiye Daire Başkanlığı öne çıkarken; Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri de eş zamanlı görev yapıyor.

Özellikle mazgallar ve su kanallarında yağış ve rüzgârın biriktirdiği su ve moloz hızla temizleniyor. ASAT ile Atık Yönetimi ve İşletmeler Şube Müdürlüğü ekipleri, ulaşımın aksamaması için kentin farklı noktalarında hızlı ve etkin müdahaleler gerçekleştiriyor. Gelen ihbarlara ekipler anında yanıt veriyor.

demre'de sel ve tahliyeler:

Akşam saatlerinde yağışın yoğunlaşmasıyla özellikle Demre ilçesinde sel ve su baskınları görüldü. Demre Çevreli Mahallesi'nde yaşanan sel sonucunda Çevreli Bozoğlu Tarkun İlkokulu su altında kaldı; Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri okulda mahsur kalan öğrenci ve öğretmenleri tahliye etti.

Ayrıca ev ve seralarda oluşan su baskınlarına ASAT ekipleri müdahale ediyor. Çevreli Mahallesi'nde selin getirdiği çamur ve kaya parçalarıyla dolan yolların temizlenmesi ve ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

İtfaiye istasyonlarında da 210 personel ve 183 araç hazır bekleyerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlara müdahale ediyor; vatandaşların yardımına koşuluyor.

koordinasyon ve açıklama:

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, yağıştan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Özdemir, belediyenin ilgili tüm birim, personel ve araçlarıyla sahada olduğunu belirterek şunları söyledi: “Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığımızın koordinasyonunda gelen ihbar ve taleplere müdahale ediyor, vatandaşlarımızın yardımına koşuyoruz. Antalya merkez ve ilçeler dahil olmak üzere sağanak yağışın etkilediği tüm ilçelerimizde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.”

Belediye ekipleri, öncelikli olarak can ve mal güvenliğini sağlamayı hedefleyerek gelen ihbarları takip etmeye ve müdahaleleri sürdürmeye devam ediyor.

METEOROLOJİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN YAPILAN SARI KOD UYARISININ ARDINDAN SABAHIN ERKEN SAATLERİNDEN İTİBAREN 478 PERSONEL VE 347 İŞ MAKİNESİ İLE TEYAKKUZDA BEKLEYEN ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN KENT GENELİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞA KARŞI İLGİLİ TÜM BİRİMLERİYLE SAHADA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR