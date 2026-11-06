Antalya COP31’e hazır: güvenlik ve sağlık tedbirleri tamamlandı, ilk heyetler gelmeye başladı

COP31 hazırlıkları son aşamaya geldi

Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirilen ekim ayı asayiş toplantısında, 9-20 Kasım tarihlerinde kentte düzenlenecek olan COP31 için tüm hazırlıkların tamamlandığı açıklandı. Toplantıya İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Hüseyin Bekmez ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Mustafa Söylemez katıldı.

güvenlik yapılanması ve personel dağılımı:

Vali Şahin, zirveye yönelik güvenlik tedbirlerinin deniz, hava ve kara unsurlarını kapsayacak şekilde planlandığını belirtti. Buna göre il emniyet birimlerince görevlendirilen personel ve araçalr şöyle sıralandı: 5 hava aracı, 7 deniz aracı, 13 ATV ve Bagi, 26 zırhlı araç, 12 TOMA, 458 Şahin timi, 110 Motosikletli Yunus Timi, 403 rütbeli personel, 11 bin 213 genel hizmet personeli, 4 bin 223 trafik personeli, 6 bin 199 özel harekât personeli, 2 bin 13 koruma personeli, 400 bomba imha personeli, 68 deniz polisi, 2 bin 94 çevik kuvvet personeli, 884 asayiş personeli ve 2 bin 842 diğer birimler şeklinde detaylandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen toplam personel sayısı 25 bin 839 olarak açıklandı.

Jandarma Komutanlığı ise 136 trafik ekibi, 260 asayiş ekibi, 8 zırhlı araç, 20 görev atı ve toplam 1 bin 903 personel ile görev alacak. Sahil Güvenlik Komutanlığı da 16 deniz aracı ve 215 personel ile destek sağlayacak. Tüm bu unsurların toplamı olarak kent genelinde 27 bin 957 personelle güvenlik tedbiri alınmış durumda.

ilk misafirler ve destek birimleri:

Vali Şahin, COP31 hazırlıklarının yalnızca güvenlik ile sınırlı kalmadığını, sağlık ve acil müdahale kapasitelerinin de hazırlandığını vurguladı. Buna göre 410 AFAD personeli, 480 sağlık personeli, 415 ilçe belediye personeli ve 409 Büyükşehir Belediyesi personeli görev alacak. Şahin, "Hazırlıklarımızı tamamladık, misafirlerimiz gelmeye başladı. İlk devlet başkanımızı dün itibarıyla karşıladık" ifadelerini kullandı ve diğer üst düzey heyetlerin gelişlerinin hafta sonu itibarıyla hızlanacağını belirtti.

ekim ayı asayiş verileri ve operasyonlar:

Toplantıda ayrıca ekim ayında kent genelinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince yürütülen çalışmalara ilişkin veriler paylaşıldı. İl genelinde kayda geçen olay sayısı 10 bin 781 olurken, aydınlatma oranı %99,5 olarak bildirildi. Bu olayların dağılımı; 3 bin 763 kişilere yönelik, bin 279 mal varlığına yönelik, 126 millete ve devlete yönelik, bin 660 topluma karşı şeklinde kaydedildi. Ayrıca 3 bin 953 olayın takibi şikayete bağlı suçlardan oluştuğu belirtildi.

Güvenlik güçleri ekim ayında 4 bin 838 aranan şahsı yakaladı; bunlardan 691'i tutuklandı. Ele geçirilenler arasında 52 tabanca, 45 kurusıkı tabanca, 94 av tüfeği, 3 bin 693 fişek, 179 av tüfeği fişeği, 19 kesici alet, 26 çalıntı oto, 34 çalıntı motosiklet, 6 çalıntı elektrikli bisiklet, 50 bin TL döviz, 68 bin 889 TL nakit, 9 milyon 162 bin 23 TL değerinde ziynet eşyası yer aldı.

Ekim ayında toplam 207 operasyon düzenlendi; bunların 90'u kaçakçılık, 100'ü mali suçlar, 13'ü organize suçlar ve 4'ü aklama/suç gelirleri ile ilgiliydi. Suç örgütü kurma suçundan 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı; ikisi serbest, biri adli kontrol, iki kişi tutuklandı. Göçmen kaçakçılığına yönelik 18 operasyon düzenlendi, 33 organizatör şüpheli hakkında işlem yapıldı; bazılarının durumu adli kontrol veya savcılık talimatına göre serbest bırakılma şeklinde sonuçlandı. Ayrıca 146 yabancı uyruklu düzensiz göçmen geri gönderme merkezlerine teslim edildi.

uyuşturucu operasyonları ve trafik verileri:

Uyuşturucu ile mücadelede ekim ayında 1.183 narkotik operasyon yürütüldü; 1.303 şüpheli hakkında işlem yapıldı ve 158 şahıs tutuklandı. Operasyonlarda ele geçirilen miktarlar şöyle açıklandı: 50 kg esrar, 4 kg 662 g kokain, 3 kg 829 g metamfetamin, 1 kg 445 g sentetik kannabinoid (bonzai), 1 kg 363 g skunk, 887 g kubar esrar, 121 g eroin, 18 g kenevir tohumu, 55 bin 439 adet sentetik ecza, 30 bin 596 adet ekstazi, 1.585 adet (351.025 kullanımlık) A4 bonzai, 214 kök kenevir.

Trafik alanında ise il genelinde 2 bin 125 trafik kazası meydana geldi; bu kazalarda maalesef 6 vatandaş hayatını kaybetti, bin 482 vatandaşımız yaralandı. Mobil göç noktaları ile merkez ve dış ilçe birimlerinde toplam 8 bin 205 yabancı uyruklu şahsın yasal kalış sorgulamaları yapıldı; sonuç olarak 70 Suriye uyruklu kişiye ikametine kayıtlı olduğu ile dönme tebligatı yapıldı ve 12 Suriye kayıt dışı kişi geçici barınma merkezine sevk edildi.

Vali Şahin, tüm bu hazırlıkların Antalya ve Türkiye adına başarılı bir organizasyon gerçekleştirmek amacıyla yapıldığını vurguladı ve yetkililerin koordineli şekilde çalıştığını belirtti.

EKİM AYI ASAYİŞ TOPLANTISI ANTALYA VALİSİ HULUSİ ŞAHİN BAŞKANLIĞI’NDA YAPILDI.