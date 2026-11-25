Antalya'nın fuarcılık vizyonu yeniden şekilleniyor

Antalya, dünyanın önde gelen örtü altı tarım buluşmalarından biri olan Growtech Tarım Fuarı ile bir kez daha ulusal ve uluslararası dikkat çekti. ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri töreninde yapılan değerlendirmeler, kentin fuarcılık kapasitesini genişletme yönündeki kararlılığını ortaya koydu. Yerel yöneticiler ve sektör temsilcileri, hem mevcut alanların verimli kullanımına hem de EXPO 2016 sahasının dönüştürülmesine odaklanmanın gerekliliğini vurguladı.

Vali Hulusi Şahin'in değerlendirmesi:

Antalya Valisi Hulusi Şahin, çeyrek asrı aşkın süredir kente değer katan organizasyonların önemine dikkat çekti ve EXPO 2016 alanının "büyük bir fuar merkezine dönüştürülmesi yönündeki iradenin" arkasında Growtech gibi büyük organizasyon sayısını artırma hedefinin bulunduğunu söyledi. Vali Şahin, kente "dünya çapında yeni bir fuar merkezi" kazandırılacağının altını çizdi ve bu dönüşümün Antalya'nın uluslararası etkinlik takvimindeki yerini güçlendireceğini belirtti.

ANFAŞ'ın rolü ve sektörün beklentileri:

Growtech Fuarlar Direktörü Engin Er basın toplantısında ANFAŞ'ın sektördeki önemine vurgu yaparak, "Antalya’da ANFAŞ var oldukça ANFAŞ’tayız. Ama Expo’da da olacağız" dedi. Bu sözler, mevcut fuar merkezi ile yeni alanların birlikte kullanılması yaklaşımını özetliyor; sektör temsilcileri, farklı mekanların aynı dönemde etkin kullanımıyla fuarcılık pastasının büyüyeceğine işaret ediyor.

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı ise kentte Growtech ile oluşan ticari ve turistik hareketliliğe dikkat çekti. Bıdı, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıların hem ticaret yaptığını hem de kentte konaklayarak otelleri doldurduğunu belirtti ve ANFAŞ'ın yasal süreçlerinin tamamlandığını şu sözlerle aktardı: "Tabii ki iskanımızı, ruhsatımızı aldık, hiçbir sorunumuz kalmadı. Yine Expo 2016 alanında 80 bin metrekare bir fuar alanımız yapıldı. Bütün dünya burada da fuar yapabilir, orada da fuar yapabilir ama Antalya büyüyor. On yıl sonra Antalya’nın Türkiye’nin üçüncü büyük şehri olacağı kesinleşti. Onun için daha çok fuarlara ihtiyacımız var. Beraberce ticaret yaparız. Antalya’mız için her şeyi yapmaya hazırız."

Bıdı, konuşmasında ANFAŞ'ın sektör için vazgeçilmez bir merkez olduğunu vurguladı ve Growtech Fuarlar Direktörü Engin Er'in duruşuna teşekkür etti. Mevcut ANFAŞ fuar merkezinin yanı sıra EXPO 2016 sahası gibi yeni alanların devreye alınmasının, Antalya'nın artan nüfusu ve ticaret hacmiyle örtüştüğünü, bunun da kent ekonomisine doğrudan katkı sağlayacağını ifade etti.

Yetkililer, önümüzdeki dönemde hem altyapı yatırımlarının hem de organizasyon çeşitliliğinin artırılmasıyla Antalya'nın fuarcılıkta daha güçlü bir rekabet pozisyonu elde edeceğini, bunun da bölgesel turizm ve ticarete olumlu yansıyacağını belirtiyor.

GROWTECH FUARLAR DİREKTÖRÜ ENGİN ER