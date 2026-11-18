valilikten açıklama:

Antalya Valiliği, bomba ihbarı üzerine Mineralnye Vody - Antalya seferini yapan Rusya havayolu şirketi Azimuth uçağının Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptığını duyurdu. Yapılan resmi açıklamaya göre olayın ardından güvenlik birimleri ve patlayıcı madde uzmanları derhal görevlendirildi.

tahliye ve arama işlemi:

Uçaktaki 65 yolcu ve 4 mürettebat ekiplerce kontrollü ve güvenli şekilde tahliye edildi. Patlayıcı madde uzmanlarının uçakta yaptığı detaylı aramada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı ve ihbarın asılsız olduğu belirtildi.

yapılan müdahalenin kısa değerlendirmesi:

Valilik açıklamasında, söz konusu ihbar üzerine havaalanı güvenlik protokollerinin hızlı şekilde uygulandığı ve yolcu güvenliğinin öncelikli tutulduğu vurgulandı. Yetkililer çalışmaların tamamlandığını ve güvenlik riskinin ortadan kalktığını ifade etti.

BOMBA İHBARI NEDENİYLE ANTALYA HAVALİMANI’NA ACİL İNİŞ YAPAN RUS YOLCU UÇAĞI İLE İLGİLİ ANTALYA VALİLİĞİ’NDEN YAPILAN RESMİ AÇIKLAMADA HER HANGİ BİR OLUMSUZLUĞA RASTLANMADIĞI BELİRTİLDİ.