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Antalya hazırlığı: 44 en az gelişmiş ülkenin sanayileşmesine yeşil odaklı destek

Mehmet Fatih Kacır, New York'taki LDC-GIF toplantısında 44 en az gelişmiş ülkenin sanayileşme ve teknoloji adımlarına COP31'de yeşil destek sözü verdi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 12:36

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 12:37

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Antalya hazırlığı: 44 en az gelişmiş ülkenin sanayileşmesine yeşil odaklı destek

New York'ta LDC-GIF diyaloğu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta düzenlenen En Az Gelişmiş Ülkeler Yeşil Sanayileşmenin Kolaylaştırılması (LDC-GIF) Mekanizması Üst Düzey Diyaloğu toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantı, BM Genel Merkezi'nde gerçekleşti ve toplantıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin BM FAO Genel Direktörü adayı Mehmet Mehdi Eker, Sıfır Atık Başkanı Samed Ağırbaş ile farklı ülkelerden katılımcılar, uluslararası kuruluş ve finans temsilcileri yer aldı.

Kacır, toplantı sonrasında yaptığı değerlendirmede COP31 Zirvesi kapsamında Antalya'da hayata geçirilmesi planlanan inisiyatiflere işaret etti. Bakan, bu çerçevede en az gelişmiş ülkelerin sanayileşme, teknoloji geliştirme ve teknoloji kullanımı süreçlerini hızlandırmaya yönelik yeşil sanayileşme odaklı adımlar atılacağını belirtti.

Veriler ve hedefler:

Bakan Kacır, 'en az gelişmiş ülke' tanımlamasının 55 yıl önce yapıldığını, o dönemde 25 ülkenin bu kategoride olduğunu ve aradan geçen süreçte yalnızca 8 ülkenin bu kategoriden çıkabildiğini aktardı. Bugün ise 44 ülke hâlâ en az gelişmiş ülke kategorisinde; bu ülkelerin toplam nüfusu 1,2 milyar yani dünya nüfusunun yaklaşık %14

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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