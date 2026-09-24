Antalya itfaiye filosu 24 araçla güçlendi, bazıları tescil beklemeden sahadaydı

Yeni araçlar tanıtıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İtfaiyecilik Haftası kapsamında envantere 14 milyon euro değerinde 24 yeni aracı dahil etti. Teslimatı yapılan araçların tanıtımı, 25 Eylül-1 Ekim İtfaiyecilik Haftası etkinlikleri kapsamında Gülveren Mahallesi'ndeki Hürriyet İtfaiye İstasyonu'nda gerçekleştirildi.

Tanıtılan filoya 6 adet 42 metrelik ve 3 adet 28 metrelik merdivenli araç ile 15 adet çok maksatlı aracın katıldığı bildirildi. Belediye yetkilileri, Antalya'nın yüksek afet ve yangın riski taşıması nedeniyle filonun ve ekipmanların güçlendirilmesinin öncelikli olduğunu vurguladı.

Tehlike ve personel hazırlığı:

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, ilin Türkiye'nin en çok ormanlık alana sahip illerinden biri olduğunu ve kızılçam ormanlarının yüksek yangın riski oluşturduğunu hatırlattı. Özdemir, 2019'dan bu yana göreve gelen yönetimin itfaiye kadrolarını da genişlettiğini belirterek, 325 itfaiye eri kadroya eklendiğini ifade etti.

Tescili yapılmamış araçların sahaya çıkması:

Yetkililer, teslimatı yapılan araçların Dünya Bankası kredisiyle alındığını ve bazı araçların Antalya'ya geldikten kısa süre sonra, tescilleri tamamlanmadan Aksu'daki orman yangınında aktif görev aldığını açıkladı. Özdemir, plakasız ve tescilsiz olarak da olsa afet anında vatandaşın ihtiyacına cevap vermek için araçların sahaya sürüldüğünü; bunun için Antalya Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü ile koordinasyon sağlandığını belirtti.

Bu uygulamanın, acil müdahale süresini kısaltma ve sahadaki kapasiteyi artırma amacı taşıdığı vurgulandı. Belediye yetkilileri, teslimat sonrası araçların gerekli evrak süreçlerinin tamamlanacağını bildirdi.

Gelecek planları ve filo büyüklüğü:

Özdemir, yıl sonuna kadar filoya 34 yeni aracın daha ekleneceğini ve böylece toplam araç sayısının 226'ya ulaşacağını açıkladı. Bu genişlemenin finansmanında, ek kredi olarak 23 milyon euro değerindeki Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası kaynağından yararlanılacağı kaydedildi.

Başkanvekili Özdemir, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin personel ve teknik ekipman bakımından şehrin yangın, sel ve diğer afetleriyle mücadelede 'hazır' olduğunu belirterek, sahadaki ekiplerin fedakarlığına dikkat çekti.

Program kapsamında Özdemir, filoya katılan araçları tek tek inceledi, bir aracın sepetine bindi ve itfaiye telsizinden anons yaparak sahadaki personele İtfaiyecilik Haftası mesajı iletti. Törene İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa ve çok sayıda personel katıldı.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI BÜNYESİNE DAHİL EDİLEN 14 MİLYON EURO DEĞERİNDEKİ 24 ADET ARACIN TESLİMATI YAPILARAK GÖREVE BAŞLADI.