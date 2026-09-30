Antalya kültür takviminde edebiyat şöleni başlıyor

16. Antalya Kitap Fuarı 2 Ekim'de kapılarını açıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 16’ncısı düzenlenen Antalya Kitap Fuarı, 2 Ekim Cuma günü saat 15.00’te gerçekleştirilecek açılış töreniyle ziyaretçilere merhaba diyecek. 2-11 Ekim tarihleri arasında devam edecek etkinlik, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’ni edebiyat ve kültür buluşmalarına dönüştürecek.

onur konuğu ve açılış programı:

Fuarın bu yılki onur konuğu Osman Balcıgil olarak belirlendi. Balcıgil, açılış günü olan 2 Ekim’de saat 18.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde 'Devrimciler ve Süs Bebekleri' başlıklı bir söyleşi gerçekleştirecek. Açılış programı, söyleşi, imza ve panellerle fuarın genel programına giriş niteliği taşıyacak.

hafta sonu programı ve imza günleri:

Fuarın ilk hafta sonu etkinlik takvimi yoğun bir söyleşi ve imza programı sunuyor. 3 Ekim Cumartesi günü; Kemal Varol ‘‘Yazının Hayatı’, Sibel Biçer ‘‘Aşkın Kara Kutusu’ ve Ersin Bayramkaya ‘‘İnsan Kendi Hayatına Nasıl Yerleşir’’ başlıklı konuşmalarıyla okurlarıyla buluşacak. Gün boyu Saygı Öztürk, Ayşe Kulin, Nilay Şanlı, Fatih Tuncay, Sinan Akyüz, Osman Balcıgil ve Maral Atmaca gibi isimler imza ve sohbet oturumlarında yer alacak.

4 Ekim Pazar günü programında ise Hümeyra Şahin ‘‘Bize Bırakılan Hikâyeler, Bizim Seçtiğimiz Hayatlar’, Jülide Kural ‘‘Mutlu İnsan Nasıl Büyür’, İlkay Zaman ‘‘Bizim Kimse Zorlamadı; Dijital Hapishaneyi Kendimiz İnşa Ettik’, Nazife Ünal ‘‘Nazife Ünal’ın Yazınsal Serüveni Üzerine’ ve Mukaddes Pekin Başdil ‘‘Lemurya’dan Atlantis’e’’ başlıklı söyleşiler yer alıyor. Ayrıca Sümeyye Koç, Sena Nur Işık, Büşra Nur, Şükrü Erbaş, Melih Çardak ve Dilan Durmaz gibi isimler imza stantlarında okurlarıyla buluşacak.

fuarda kimler olacak ve ziyaret bilgileri:

Fuar, edebiyat dünyasının tanınmış kalemlerini bir araya getiriyor. Programda Ayşe Kulin, Ahmet Ümit, Sinan Akyüz, İsmail Küçükkaya, Saygı Öztürk, Murat Kaplan, Burcu Bahar, Hidayet Karakuş, Fatma Şamata, Mustafa Balbay, Ümit Özdağ, Beyza Alkoç, N. G. Kabal, Engin Alan, Işık Öğütçü, Mavisel Yener, Adil Yıldırım, İnci Aral, Maral Atmaca, Nilay Şanlı ve Loresima gibi çok sayıda yazarın imza günleri, söyleşileri ve okur buluşmaları bulunuyor. Toplam 250 yayınevi ve 300’ü aşkın yerel, ulusal ve uluslararası yazar fuarda yer alacak.

16. Antalya Kitap Fuarı, her yaştan ziyaretçiye açık olup her gün 10.00-20.00 saatleri arasında gezilebilecek. Etkinlikler, söyleşiler ve imza programlarıyla Antalya on gün boyunca kitap ve okumayı odağına alan bir takvime ev sahipliği yapacak.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL 16'NCISI DÜZENLENEN ANTALYA KİTAP FUARI, 2 EKİM CUMA SAAT 15.00'TE GERÇEKLEŞTİRİLECEK TÖRENLE KAPILARINI AÇIYOR.