Antalya semalarını boyayan kısa süreli gökkuşağı

Antalya'da akşam saatlerinde etkili olan kısa süreli bölgesel yağışın hemen ardından ortaya çıkan gökkuşağı, şehrin üstünü bir uçtan diğer uca kaplayarak vatandaşlara etkileyici bir görsel şölen sundu.

Gökkuşağı güneyden kuzeye kadar uzanan geniş bir yay halinde görülürken, oluşum birkaç dakika sürdü ve olay dron ile görüntülendi. Renklerin şehri kapladığı anlar birçok kişi tarafından fotoğraflanıp sosyal medyaya aktarıldı.

vatandaşların tepkisi:

O anı görenler, gökkuşağının nadir görülen genişliği karşısında hayranlıklarını gizleyemedi. Bazı kişiler telefonlarına sarılarak görüntü alırken, çocuklar ve yetişkinler kısa süreli bu doğa olayını izleyerek anın tadını çıkardı.

gökkuşağının oluşumu:

Gökkuşağı, yağmur damlaları içinden geçen güneş ışığının kırılması, yansıması ve dağılımı sonucu oluşur. Antalya'da gözlenen görüntü, bölgesel yağışla gelen su damlalarının ve güneş ışığının uygun açıyla buluşmasının doğal bir sonucuydu.

ANTALYA’DA KISA SÜRELİ YAĞAN BÖLGESEL YAĞIŞIN ARDINDAN ŞEHRİN ÜSTÜNÜ BİR UÇTAN DİĞER UCA KAPLAYAN GÖKKUŞAĞI GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU.