Antalya Serbest Bölgesi üretim ve ihracatla ticaret hacmini 845 milyon dolara çıkardı

Antalya Serbest Bölgesi'nde ticaret büyümesi ve dışa dönük üretim:

Antalya Serbest Bölgesi, 2026 yılının Ağustos ayı sonu itibarıyla ticaret hacmini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artırarak 845 milyon dolara yükseltti. Bölgedeki artış, Türkiye genelindeki ihracat yükselişiyle paralel bir görünüm sergiliyor; Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye'nin Ocak-Ağustos dönemindeki ihracatı yüzde 4 artışla 185 milyar dolara ulaştı.

ticaret hacmi ve ihracat performansı:

2026'nın ilk 8 ayında Antalya Serbest Bölgesi'nden gerçekleştirilen ihracat 478 milyon dolar olurken, aynı dönemde ithalat 240 milyon dolar olarak kaydedildi. Bu dengeler sonucu ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 199 seviyesine çıktı; 2025 yılı tamamında bu oran yüzde 153 olarak gerçekleştirilmişti. ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, bu veriyi üretimin dış pazarlara yönelik niteliğinin göstergesi olarak değerlendirdi.

Gürses, "İhracatımızın ithalatımızın oldukça üzerinde gerçekleşmesi, bölgemizde üretim ve ihracat odaklı yapının güçlü şekilde devam ettiğini gösteriyor. 2025 yılında yüzde 153 olan ihracatın ithalatı karşılama oranımızın 2026'nın ilk 8 ayında yüzde 199'a ulaşması, bu yapının daha da güçlendiğini ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.

üretim ağırlığı ve uluslararası pazarlara erişim:

Bölgenin toplam ticaret hacminin büyük bölümünü üretim faaliyetleri oluşturuyor; 845 milyon dolarlık ticaretin 821 milyon dolarlık kısmı sanayi imalatından sağlandı ve bu oran yaklaşık olarak %97 seviyesine karşılık geliyor. Bu yapı, firmaların uluslararası pazarlara yönelik üretim odaklı faaliyet yürüttüğünü teyit ediyor.

ASBAŞ'ın OECD ülkeleriyle ticareti de güçlü seyrini korudu; Ağustos sonu itibarıyla bu ticaret hacmi 483 milyon dolar olarak kaydedildi. Gürses, OECD pazarlarıyla kurulan güçlü bağların firmaların rekabet gücünü artırdığını ve farklı pazarlara erişimi kolaylaştırdığını vurguladı: "OECD ülkeleriyle gerçekleşen 483 milyon dolarlık ticaret, firmalarımızın uluslararası pazarlardaki güçlü bağlantılarının önemli göstergelerinden biri."

istihdam, tedarik zinciri ve bölgesel etki:

Antalya Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren firma sayısı 79'a ulaştı ve Ağustos ayı sonu itibarıyla doğrudan istihdam 7 bin 261 kişi olarak bildirildi. Bölge yöneticileri, üretimde kullanılan hammadde ve diğer girdilerin Antalya'daki tedarikçilerden temin edilmesinin, ekonomik hareketliliği serbest bölgenin dışına taşıdığını, böylece toplam istihdam etkisinin 10 bin kişinin üzerinde olduğunu değerlendirdiklerini belirtiyorlar.

Gürses bu konuda şu değerlendirmeyi yaptı: "Üretimde kullanılan hammadde ve diğer girdilerin Antalya'daki üretici ve tedarikçilerden temin edilmesi, bölgedeki ekonomik hareketliliği serbest bölgenin dışına da taşıyor. Doğrudan istihdamın yanı sıra geri sahadaki üretim ve tedarik zincirini de dikkate aldığımızda, Antalya ekonomisine sağladığımız toplam istihdam etkisinin 10 bin kişinin üzerinde olduğunu değerlendiriyoruz."

Sonuç olarak, Antalya Serbest Bölgesi'ndeki veriler bölgenin üretim ve ihracat odaklı yapısının güçlendiğine işaret ediyor. Bölge yönetimi, katma değerli üretim, ihracat ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda firmaların rekabet gücünü artırmaya ve yatırım ortamını geliştirmeye odaklanırken, Türkiye'nin dış ticaretine katkıyı yükseltmeyi amaçladıklarını belirtiyorlar.

ANTALYA SERBEST BÖLGESİ, 2026 YILININ AĞUSTOS AYI SONU İTİBARIYLA TİCARET HACMİ GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 4,3 ARTARAK 845 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ. İLK 8 AYDA 478 MİLYON DOLARLIK İHRACAT GERÇEKLEŞEN BÖLGEDE, İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 199'A ULAŞTI. TİCARET HACMİNİN 821 MİLYON DOLARLIK BÖLÜMÜNÜ SANAYİ İMALATI OLUŞTURURKEN, OECD ÜLKELERİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TİCARET 483 MİLYON DOLAR OLARAK GERÇEKLEŞTİ.