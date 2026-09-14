Antalya suyu eyleme dönüştürüyor: COP31 öncesi yerel plan hazırlanıyor

Antalya su çalışmaları COP31 öncesi hızlanıyor:

Antalya Ticaret Borsası, 2026 temasını "Su" olarak belirleyerek COP31 öncesinde kentte su yönetimini merkeze alan bir çalışma takvimi başlattı. Kurum, 9-20 Kasım’da Antalya’da düzenlenecek COP31 öncesi düzenlenecek etkinliklerle iklim değişikliği ve artan su stresi karşısında Antalya’nın su geleceğini tartışmaya açmayı hedefliyor.

Antalya su diyaloğu: toplantı takvimi ve konular:

ATB, 15 Eylül’de Tarımda Su Yönetimi ve Turizmde Su Yönetimi, 16 Eylül’de Kentsel Su Yönetimi ve Sanayide Su Yönetimi başlıklarında "Antalya Su Diyaloğu: COP31’e Giden Yol" toplantılarını gerçekleştirecek. Bu oturumlarda suyun mevcut durumu, sorunları, riskleri, iyi uygulamalar ve çözüm önerileri; kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve uzmanların katılımıyla ele alınacak.

Toplantılarla ortaya çıkan görüş ve öneriler, 23 Eylül 2026 tarihinde Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde düzenlenecek Antalya Su Zirvesinde detaylandırılacak. Zirvede katılımcılar, yerel öncelikler çerçevesinde somut politika ve proje önerileri geliştirecek.

Hedef: Antalya Su Eylem Planı:

ATB Başkanı Ali Çandır iklim değişikliği, kuraklık, nüfus artışı ve kentleşmenin yanı sıra tarım, turizm ve sanayinin su kaynakları üzerindeki baskısının, Antalya için su yönetimini stratejik bir zorunluluk haline getirdiğini vurguladı. Başkan Çandır, Antalya için suyun yalnızca bir kaynak değil; üretimin, ekonominin, çevrenin ve kent yaşamının geleceği anlamına geldiğini belirtti.

Zirvenin temel amacı, sorun tespitinin ötesine geçerek uygulanabilir ve takip edilebilir bir yol haritası sunmak: Antalya Su Eylem Planı. Plan kapsamında su tasarrufu ve verimlilik uygulamalarından altyapı yatırımlarına, tarımsal sulamadan arıtılmış suyun yeniden kullanımına, su hasadından teknolojik dönüşüme kadar öncelikli başlıklar bütüncül biçimde ele alınacak.

Toplantılar aynı zamanda COP31’i Antalya için kalıcı kazanımlara dönüştürmeyi amaçlıyor. ATB, bu süreçle uluslararası etkinliğin kente somut altyapı ve yönetim iyileştirmeleri getirmesini hedefliyor; böylece COP31 sadece bir organizasyon değil, yerel su yönetiminde sürdürülebilir adımların tetikleyicisi haline gelecek.

Çalışmalara katkı sunan kurumlar ve katılımcılara teşekkür eden Çandır, hazırlık sürecinin şeffaflık ve ortak akılla yürütüleceğini, ortaya çıkan eylem planının takip edilebilir gösterge ve sorumluluk mekanizmalarıyla destekleneceğini söyledi. Antalya’daki paydaşların iş birliğiyle geliştirilecek uygulamalar, bölgesel su güvenliği ve ekonomik dayanıklılık açısından kritik önem taşıyor.

ANTALYA TİCARET BORSASI BAŞKANI ALİ ÇANDIR