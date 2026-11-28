Antalya'da jandarma 10 günlük kaçak tütün uygulaması

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda son 10 gün içinde Aksu, Kaş ve Alanya ilçelerinde iş yerleri ve araçlarda aramalar gerçekleştirildi.

ele geçirilen ürünler:

Operasyonlarda çeşitli tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi. Ekipler tarafından 670 paket kaçak sigara, 107 adet kaçak elektronik sigara ve 90 adet elektronik sigara ısıtıcısı bulundu. Ayrıca 408 paket ısıtılmış tütün ve 210 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Bunların yanı sıra aramalarda 280 kilogram açık kıyılmış tütün, 48 kilogram nargile tütünü, 13 kilogram paketler halinde kaçak ve bandrolsüz tütün, 218 adet bandrolsüz puro ile 16 bin 920 adet içi kıyılmış tütün doldurulmuş makaron bulundu.

soruşturma ve takip:

Jandarma tarafından ele geçirilen ürünlerle ilgili adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı, kaçak tütünün ticaretini ve kullanımını engellemeye yönelik denetimlerini sürdüreceklerini açıkladı.

ANTALYA’NIN AKSU, KAŞ VE ALANYA İLÇELERİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE SON 10 GÜNDE DÜZENLENEN KAÇAK TÜTÜN OPERASYONLARINDA ÇOK SAYIDA KAÇAK SİGARA, ELEKTRONİK SİGARA, NARGİLE TÜTÜNÜ VE TÜTÜN MAMULÜ ELE GEÇİRİLDİ.