Antalya'da 103. cumhuriyet coşkusu çelenk töreniyle açıldı

Antalya'da cumhuriyet bayramı törenleri başladı

Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunma töreniyle başladı. Tören, Antalya Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla gerçekleştirildi.

Çelenk sunma töreni ve katılımcılar:

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya milletvekilleri, vali yardımcıları, kaymakamlar, askeri erkan ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Ayrıca siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar törene katıldı. Tören sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

29 ve 30 Ekim programı:

Kutlamalar, 29 Ekim Perşembe günü saat 09.45'te Antalya Valiliği Makamında Antalya Valisi Hulusi Şahin'in tebrikleri kabul etmesiyle başlayacak. Cumhuriyet Bayramı tören ve kutlama programı saat 10.30'da Antalya Spor Salonu'nda yapılacak. Programda bayrak geçişi ve bayrakların selamlanmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı yer alacak; halk oyunları gösterileri ve şiir dinletileri düzenlenecek. Ayrıca Antalya Valisi Hulusi Şahin tarafından Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemi hakkında konuşma yapılacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajları okunacak.

29 Ekim kutlamalarının devamında, 30 Ekim Cuma günü saat 19.00'da Konyaaltı Varyant'tan Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürecek Fener Alayı düzenlenecek. Fener alayı yürüyüşünün ardından saat 20.30'da Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda Semicenk konseri gerçekleştirilecek.

ANTALYA'DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMININ 103. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI CUMHURİYET MEYDANI'NDAKİ ÇELENK SUNMA TÖRENİ İLE BAŞLADI.