Antalyada 15 adrese eş zamanlı baskın: 'Sokaklar Güvende' operasyonunda çok sayıda sentetik hap ele geçirildi

Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen "Sokaklar Güvende" operasyonunda kent merkezinde 15 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyon, yeni nesil suç örgütleri ve suç ekosistemleriyle mücadele amacıyla planlandı ve uygulandı.

ele geçirilen maddeler ve miktarlar:

Adreslerde yapılan aramalarda polis ekipleri tarafından 177 sentetik hap, 126 gram metamfetamin, satışa hazır şekilde paketlenmiş 7 gram kokain, 10 gram esrar ile bir adet hassas terazi ele geçirildi. Bulunan maddeler ve deliller titizlikle kayıt altına alındı.

şüpheliler ve operasyonun seyri:

Operasyon sırasında ayrıca "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan aranan bir kişi yakalandı. Toplamda 7 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, soruşturmanın ve şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Yetkililer, benzer örgüt ve ticaret faaliyetlerine karşı çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

ANTALYA’DA 15 ADRESE EŞ ZAMANLI DÜZENLENEN "SOKAKLAR GÜVENDE" OPERASYONUNDA ÇOK SAYIDA SENTETİK HAP İLE ÇEŞİTLİ MİKTARLARDA UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ. DOSYA KAPSAMINDA 7 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI.