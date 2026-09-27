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Antalya'da 15 yıllık gitar geleneği kapanış konseriyle taçlandı

15. Uluslararası Antalya Gitar Festivali, Türkan Şoray Kültür Merkezi'ndeki kapanış konseriyle sona erdi; sahnede David Martinez Garcia vardı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 10:28

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 10:30

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Antalya'da 15 yıllık gitar geleneği kapanış konseriyle taçlandı

15. uluslararası antalya gitar festivali sona erdi

Bu yıl 15’incisi düzenlenen ve Türkiye’nin gitar dalındaki en uzun soluklu festivali olma özelliğini taşıyan Uluslararası Antalya Gitar Festivali, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde yapılan kapanış konseriyle sona erdi. Etkinlik, Muratpaşa Belediyesi ile ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği iş birliğiyle gerçekleşti ve üç gün boyunca dünyaca tanınan gitaristleri Antalyalı sanatseverlerle buluşturdu.

sanat yönetimi ve program:

Festivalin sanat yönetmenliğini klasik gitarın önemli virtüözlerinden Ahmet Kanneci üstlendi. Program, klasik gitar repertuarından seçkin eserleri içeriyor ve ulusal-kültürel süreklilik açısından kentin sanat takviminde yerini koruyor.

kapanış gecesi ve başkanın değerlendirmesi:

Kapanış gecesinde İspanyol klasik gitar geleneğinin temsilcilerinden David Martinez Garcia sahne aldı ve izleyicilere İspanyol gitar repertuarından eserler sundu. Konseri Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da izledi; Uysal, festivalin 15 yıldır kesintisiz sürdürülmesinin önemine değinerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Konserin ardından Başkan Uysal, David Martinez Garcia'ya bir plaket takdim etti ve festival resmi olarak sona erdi.

BU YIL 15’İNCİSİ DÜZENLENEN VE TÜRKİYE’NİN GİTAR DALINDAKİ EN UZUN SOLUKLU FESTİVALİ OLMA...

BU YIL 15’İNCİSİ DÜZENLENEN VE TÜRKİYE’NİN GİTAR DALINDAKİ EN UZUN SOLUKLU FESTİVALİ OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYAN ULUSLARARASI ANTALYA GİTAR FESTİVALİ, TÜRKAN ŞORAY KÜLTÜR MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞEN KAPANIŞ KONSERİYLE SONA ERDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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