Antalya'da 30 ağustos coşkusu Derya Uluğ konseriyle doruğa çıktı

Antalya'da 30 Ağustos coşkusu Cumhuriyet Meydanı'nı doldurdu

30 Ağustos Zafer Bayramı, Antalya'da büyük bir katılımla kutlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konser ve törenler kapsamında Cumhuriyet Meydanı, ellerinde Türk bayraklarıyla gelen binlerce Antalyalı ile kırmızı beyaza büründü. Gecede sahneye çıkan pop sanatçısı Derya Uluğ'un performansı, kutlamalara renk kattı ve katılımcılarda coşku yarattı.

alanı dolduran coşku ve gençlerin katılımı:

Etkinlikler saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinliğe katılanların büyük bölümünü gençlerin oluşturduğu gözlendi; meydanı dolduranlar Derya Uluğ'un şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Organizasyon, hem anma hem de kutlama anlamında 30 Ağustos'un ruhuna uygun bir atmosfer sundu.

büşra özdemir'in mesajı ve vurguladıkları:

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir de kutlamalara katılarak Antalyalılara hitap etti. Özdemir konuşmasında, 30 Ağustos'un tarihsel önemine dikkat çekerek, "Bundan tam 104 yıl önce \"Her şey bitti\" denildiği bir anda, ayağa kalkıp adını tarihe altın harflerle yazdıran büyük Türk milletinin zafer gününü kutlamanın gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Özdemir, Türkiye'nin bağımsızlık iradesinin ve milletin kararlılığının altını çizdi.

Başkan Vekili sözlerine şöyle devam etti: "Bize emanet edilen bu cennet vatanı daha güçlü kılacağız. Cumhuriyetimizi akılla, bilimle, kültürle, sanatla büyüteceğiz." Özdemir ayrıca gençlerin önüne umut veren politikalar ve kadınların yaşamın her alanında özgürce var olmasının önemine vurgu yaptı. Konuşmasını, "Yaşasın 30 Ağustos! Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti." sözleriyle sonlandırdı.

derya uluğ'un sahne şovu ve anı takdimi:

Büşra Özdemir'in konuşmasının ardından sahne alan Derya Uluğ, repertuarındaki sevilen şarkıları seslendirdi ve sahne şovuyla dikkat çekti. Antalyalılarla samimi bir etkileşim kuran Uluğ, performansının ardından Başkan Vekili tarafından günün anısına çiçek ve ay yıldızlı plaket ile ödüllendirildi. Özdemir, Derya Uluğ'a "Dünyanın en güzel şehrine hoş geldiniz" diyerek teşekkür etti; ikili geceyi birlikte çektikleri özçekimle ölümsüzleştirdi.

Antalya'daki 30 Ağustos kutlamaları, hem tarihsel anma hem de halkın bir araya geldiği canlı bir bayram niteliğinde geçti. Cumhuriyet Meydanı'ndaki birlik, gençlerin yoğun katılımı ve sahne etkinlikleriyle gece, ilçede ve kent genelinde yankı buldu.

DERYA ULUĞ İLE ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ BÜŞRA ÖZDEMİR