Antalya Oyuncak Müzesi'nde kültürlerarası bir sergi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi, Kaleiçi yat limanında düzenlenen yeni bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Küratör ve koleksiyoner İdari Mahkemesi Hakimi Meltem Dağaşan tarafından 35 yılda bir araya getirilen 2 bin geleneksel kıyafetli bebek, ziyaretçilerle buluştu. Sergi 31 Ekim'de açıldı ve 31 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak.

koleksiyonda hangi bebekler var:

Koleksiyon, Güney Amerika'dan Asya'ya, Afrika'dan Avustralya'ya kadar dört kıtadan gelen örnekleri içeriyor. Uzun yıllar süren yurt içi ve yurt dışı toplama çalışmalarıyla bir araya getirilen bebeklerin yanı sıra, koleksiyonerin kendi el emeği ürünü olarak tasarladığı taş, kumaş, ahşap ve kil malzemeden yapılmış bebekler de sergide yer alıyor. Her bebek, ait olduğu coğrafyanın kıyafet ve kültürel öğelerini yansıtıyor; özellikle geleneksel Türk motifleriyle işlenen parçalar yabancı turistlerin dikkatini çekiyor.

müzenin ve koleksiyonerin perspektifi:

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanı Ekrem Savaş, oyuncak müzesinde dünya bebeklerini Antalyalılarla buluşturmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Savaş, “Kaleiçi yat limanında yer alan oyuncak müzemizde Meltem Dağaşan hanımın el emeği oyuncaklarından oluşan sergi açtık. Bu sergide yaklaşık 2 bin bebek yer alıyor. Dünyanın farklı kültürlerini bizlere gösteren, farklı ülkelerden gelen ve coğrafyalarını bizlere yansıtan bir koleksiyon.” sözleriyle serginin önemine vurgu yaptı.

Koleksiyoner Meltem Dağaşan ise çalışmasının kökenini lise yıllarına dayandırıyor: “35 yıllık bir emeğim var bu koleksiyonda. Lise son sınıfındayken bir arkadaşım bana hediye olarak Rusya’dan bir bebek getirmişti. O bebekle birlikte benim dünya bebeklerine olan ilgim ve merakım başladı.” Dağaşan, koleksiyonun uzun uğraşlar sonucu bugünlere geldiğini ve Büyükşehir Belediyesine ev sahipliği için teşekkür etti.

ziyaretçi izlenimleri:

Sergiyi sosyal medyadan görüp gelen ziyaretçiler de koleksiyonu övdü. Türkiye Aşçılar Federasyonu Milli Takım Şefi ve Şeker Sanatçısı Hilal Kaya Arı, “Gerçekten hayran kalınacak bir koleksiyon. Her ülkenin kendine özgü kültürel öğeleri gerçekten görülmeye değer. Antalyalıların muhakkak görmesi gereken bir sergi” diyerek izlenimlerini paylaştı. Arı, koleksiyonerin bir oyuncağını yapıp hediye etme niyetini de sözlerine ekledi.

Antalya Oyuncak Müzesi'ndeki bu sergi, ziyaretçilere sadece oyuncakları görmek değil, farklı coğrafyaların kıyafet ve geleneklerini yakından tanıma fırsatı sunuyor. Koleksiyonerin 35 yıllık emeği ve müzenin ev sahipliği, serginin kültürel değerini artırıyor.

KÜRATÖR VE KOLEKSİYONER MELTEM DAĞAŞAN