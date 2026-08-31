Antalya'da 38 noktada çıkan yangınlar hızla kontrol altına alındı

29-30 Ağustos'ta Antalya Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında çıkan 14 orman ve 24 orman dışı yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanlarında 29-30 Ağustos
İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.
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