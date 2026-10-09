Antalya'da 450 kişilik Rus acente heyeti sezonu gala ile değerlendirdi

Rus acente grubu Manavgat'ta sezonu değerlendirdi:

Antalya'nın Manavgat ilçesine Rusya'dan gelen 450 kişilik bir tur operatörü acente grubu, ilçedeki tarihi ve turistik noktaları gezerek bölgeyi yerinde inceledi. Grup, 5 yıldızlı bir otelde konaklayıp bu sezona ilişkin değerlendirmeler yaptı ve gelecek yıl için programlar oluşturdu.

Gala gecesinde müzik ve değerlendirme:

Ziyaretlerinin son gününde heyet, Manavgat'ın Kumköy Turizm Merkezi'nde bulunan bir işletmede düzenlenen gala yemeğinde buluştu. Tur operatörü yetkililerinin konuşmalarının ardından katılımcılar, Rus şarkıcıların söylediği parçalar eşliğinde eğlendi ve programdaki deneyimlerini paylaştı.

İşletme sahibinin görüşleri:

İşletme sahibi Deniz Tanır, bu sezon Avrupa'dan çeşitli ülkelerden 20'den fazla grubu ağırladıklarını ve yurt dışından birçok nişan ile düğüne ev sahipliği yaptıklarını belirtti. Tanır, "Bu sezon bizim için oldukça iyiydi. Gelecek sezon için de rezervasyonlarımız umut verici. Turizmde çeşitliliği sağlamak için farklı çalışmalarımız var" dedi.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNE RUSYA’DAN BİR TURİZM OPERATÖRÜNÜN ORGANİZASYONUYLA GELEN 450 KİŞİLİK ACENTE GRUBU, ÇEŞİTLİ TARİHİ VE TURİSTİK YERLERİ ZİYARET EDEN GRUP GALA YEMEĞİNDE GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ.