Antalya'da ahilik mirası yeniden öne çıktı

Program ve katılım:

39. Ahilik Haftası etkinlikleri, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB) tarafından Demirciler Çarşısı Ahi Meydanı'nda düzenlendi. Törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş, Şerafettin Kılıç, Mustafa Erdem ve Cavit Arı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Vali Yardımcısı Erol Tanrıkulu, kaymakamlar, KKTC Antalya Konsolosu Aslı Erkmen, AESOB Başkanı Adlıhan Dere ile il emniyet ve jandarma yetkilileri, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ve çok sayıda esnaf katıldı.

Program boyunca hem törensel uygulamalar hem de esnafın sorunlarına dair değerlendirmeler yapıldı; etkinlikler, geleneksel uygulamalarla halka açık biçimde sürdü.

valinin vurguları:

Vali Hulusi Şahin konuşmasında Ahilik kültürünün Anadolu'nun derin bir mirası olduğunu vurgulayarak seyyah İbn-i Batuta'ya atıf yaptı. Şahin, "İbn-i Batuta, Antalyalılar ve Anadolulular için ne demiş biliyor musunuz? ‘Bolluk, bereket Şam’daymış ama merhamet, sevgi, insanlık, şefkat Anadolu’daymış.'" sözlerini aktardı ve bu coğrafyanın insanlığa örnek olan erdemlerini ön plana çıkardı.

Şahin, ahilik değerlerinin sadece söylemde kalmaması gerektiğini belirterek, bu ilkelerin turizm başta olmak üzere hayatın her alanında yaşatılmasının önemine dikkati çekti. Antalya'nın uluslararası bir şehir olduğunu, geçen yıl 17,5 milyon yabancı turist ağırladığını hatırlatan Vali, gelen ziyaretçilerin memnuniyetinin esnaf davranışlarıyla doğrudan ilişkili olduğunu söyledi: "Acaba bu gelenler buradan ayrıldıklarında, ‘dürüstlük, doğruluk, empati buradaymış’ desin mi? Hepimiz bunu düşünmeliyiz."

Vali Şahin ayrıca Türk-İslam medeniyetinin ahilik gibi unsurlar sayesinde şekillendiğini, ilim, irfan ve kültürle bu toprakların vatan kılındığını belirterek, "Biz bizden yabancılaşırsak kaybolur gideriz" uyarısında bulundu ve Ahilik Haftası'nı bu değerlere dönük hatırlatma fırsatı olarak nitelendirdi.

aesob başkanının değerlendirmesi:

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Ahiliğin 13. yüzyılda Ahi Evran-ı Veli tarafından temellendirilen; sanat, gelenek, ticaret ve meslek ahlakını bir araya getiren kadim bir teşkilat olduğunu hatırlattı. Dere, Ahi kelimesinin anlamını açıklayarak "Ahî, kardeş demektir. Eli açık, cömert kişi anlamına gelir" ifadesini kullandı ve Ahiliğin "Halka hizmet, Hakka hizmettir" anlayışını esas aldığını vurguladı.

Dere, ahiliğin sadece meslek örgütü olmadığını; emeğe saygı, dürüstlük, güven ve helal kazanç gibi değerleri topluma kazandırdığını; ustadan çok ahlaklı insanlar yetiştirdiğini söyledi. Ayrıca hızla değişen ticaret ortamında insani değerlerin değişmediğini belirterek bu değerlere sahip çıkma çağrısı yaptı.

AESOB Başkanı konuşmasında esnafın karşılaştığı güncel sorunlara da değindi. Dere, zincir marketlerin plansız yayılımını "üç harfliler" ifadesiyle eleştirerek, bu yapıların küçük esnaf üzerinde haksız rekabet yarattığını; esnafın korunmasının önemini vurguladı. Dere sözlerini, adil rekabet ve esnafın emeğinin korunması gerekliliği üzerine kurdu.

Program çerçevesinde Yılın Ahisi Mehmet Çelik seçildi ve Vali Hulusi Şahin ile AESOB Başkanı Adlıhan Dere tarafından kaftan giydirildi. "Şed Kuşanma" töreninin ardından protokol üyeleri tarafından vatandaşlara kavurma ve pilav ikram edildi.

Etkinlik, Ahilik kültürünün hem sembolik ritüelleri hem de güncel meselelerin tartışıldığı bir platform olarak sürdü; organizasyon katılımcılara tarihi mirasın bugün için taşıdığı anlamı hatırlatmayı amaçladı.

39. AHİLİK HAFTASI DOLAYISIYLA ANTALYA ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ (AESOB) TARAFINDAN DEMİRCİLER ÇARŞISI AHİ MEYDANI'NDA "AHİLİK HAFTASI" PROGRAMI DÜZENLENDİ.