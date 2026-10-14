Antalya'da akşam sağanağı sokakları dereye çevirdi

Antalya'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından başlayan yağmur, birçok noktada su baskınlarına yol açtı.

şehir merkezinde gözlemlenen etkiler:

Şiddetli yağış sonucu kent merkezindeki altgeçitler ve ana arterler suyla doldu. Sürücüler bazı kesimlerde ilerlemekte güçlük çekerken, motosikletli vatandaşlar da trafikte zor anlar yaşadı. Kentin tarihi ve turistik bölgesi Kaleiçinde bazı sokaklar adeta dere görünümüne büründü.

altyapı ve yerleşim yerlerinde hasar:

Kepez bölgesinde su seviyesinin bazı noktalarda diz seviyesine kadar yükseldiği gözlendi. Ayrıca bazı apartmanların bodrum katlarını su bastı; yer yer temizleme ve tahliye çalışmaları başlatıldı. Ulaşımın yoğun olduğu ana arterlerde su birikintileri trafik akışını yavaşlattı.

Kent yetkilileri ve ilgili birimler, yağışın etkisini sürdürmesi ihtimaline karşı tedbirlerin artırıldığını bildirdi. Vatandaşlara sel ve su birikintilerine karşı dikkatli olmaları, gerekli hallerde alterna tif güzergahları tercih etmeleri uyarısı yapıldı.

ANTALYA'DA AKŞAM SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTTIRAN SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. YOLLAR SU İLE DOLARKEN, SÜRÜCÜLER İLERLEMEKTE ZORLANDI.