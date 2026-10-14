Dolar 49,3850 +0,03%
Euro 55,1044 -0,28%
Bist 12.118,29 -1,08%
Altın Gram 6.543,97 -1,34%
EUR/USD 1,1159 -0,39%
Brent Petrol 105,97 +0,26%
--°

Antalya'da akşam sağanağı sokakları dereye çevirdi

Meteoroloji uyarısının ardından Antalya'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak, altgeçitleri, ana yolları ve bazı bodrumları suyla doldurdu.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 20:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Antalya'da akşam sağanağı sokakları dereye çevirdi

Antalya'da akşam sağanağı sokakları dereye çevirdi

Antalya'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından başlayan yağmur, birçok noktada su baskınlarına yol açtı.

şehir merkezinde gözlemlenen etkiler:

Şiddetli yağış sonucu kent merkezindeki altgeçitler ve ana arterler suyla doldu. Sürücüler bazı kesimlerde ilerlemekte güçlük çekerken, motosikletli vatandaşlar da trafikte zor anlar yaşadı. Kentin tarihi ve turistik bölgesi Kaleiçinde bazı sokaklar adeta dere görünümüne büründü.

altyapı ve yerleşim yerlerinde hasar:

Kepez bölgesinde su seviyesinin bazı noktalarda diz seviyesine kadar yükseldiği gözlendi. Ayrıca bazı apartmanların bodrum katlarını su bastı; yer yer temizleme ve tahliye çalışmaları başlatıldı. Ulaşımın yoğun olduğu ana arterlerde su birikintileri trafik akışını yavaşlattı.

Kent yetkilileri ve ilgili birimler, yağışın etkisini sürdürmesi ihtimaline karşı tedbirlerin artırıldığını bildirdi. Vatandaşlara sel ve su birikintilerine karşı dikkatli olmaları, gerekli hallerde alterna tif güzergahları tercih etmeleri uyarısı yapıldı.

ANTALYA&#039;DA AKŞAM SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTTIRAN SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. YOLLAR SU...

ANTALYA'DA AKŞAM SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTTIRAN SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. YOLLAR SU İLE DOLARKEN, SÜRÜCÜLER İLERLEMEKTE ZORLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gaziantep'te şimşek gösterisi: gece bir saat boyunca gündüze döndü
images

Yol sulara teslim oldu: D-650'de mahsur kalan araçlar tahliye ediliyor
images

Malatya için 15 ekim gecesi kuvvetli sağanak uyarısı
images

Maltepe'de otobüsün içini su dolduran anlar kaydedildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayserispor deplasman karnesini güçlendirdi: Antalyaspor'u 4-0 yendi

Park Caddesi'nde kaza: motosiklet yayaya çarptı, iki kişi hastaneye kaldırıldı

Nakkaş deresinde taşkın: site bahçesi ve otoparkı su altında kaldı

Kayserispor'un forveti Daniel Moreno beş maçta yedi gole ulaştı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın

Beylikdüzü buluşmasında silahla tehdit ve ateş açma anları kayda geçti