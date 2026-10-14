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Antalya'da akşam sağanağı yaşamı ve trafiği aksattı

Meteoroloji uyarısının ardından Antalya'da akşam sağanağı altgeçitler ve ana yolları suyla doldurdu; Kaleiçi ve Kepez'te taşkınlar oluştu.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 21:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Antalya'da akşam sağanağı yaşamı ve trafiği aksattı

Antalya'da akşam sağanağı yaşamı aksattı

Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak, kent merkezinde ulaşım ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan gök gürültülü sağanak uyarısının ardından başlayan yağış, kısa sürede birçok noktada su birikintilerine yol açtı.

Etkilenen ulaşım noktaları:

Şiddetli yağış sonucu altgeçitler ve ana arterler suyla doldu. Yollarda biriken su nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı, bazı araç ve motosikletlerin yolda güçlük çektiği gözlendi.

Turistik ve yerleşim alanlarında su baskınları:

Kentin tarihi merkezlerinden Kaleiçi çevresindeki sokaklar zaman zaman adeta dere görünümüne kavuştu. Kepez bölgesinde ise bazı noktalarda su seviyesi diz seviyesine kadar yükseldi ve bazı apartmanların bodrum katlarını su bastı.

Yetkililer, yağışın etkisinin geçici olduğu fakat sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirtti. Bölgede su tahliye çalışmalarının yapıldığı, riskli noktalardan uzak durulmasının önem taşıdığı ifade edildi.

Antalya&#039;da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Antalya'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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