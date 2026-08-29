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antalyada balıkçı barınağındaki yangında 20'nin üzerinde tekne küle döndü

Antalya Balıkçı Barınağı’ndeki gece yangınında karada bağlı 20'nin üzerinde tekne kullanılamaz hale geldi; geriye yalnızca metal aksam kaldı, soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 12:18

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 12:19

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EDİTÖR: Burcu Kaya

antalyada balıkçı barınağındaki yangında 20'nin üzerinde tekne küle döndü

Antalya balıkçı barınağında gece çıkan yangının ardından bölgede hasar tespiti yapılıyor

Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'ndeki Antalya Balıkçı Barınağı'nda gece saatlerinde başlayan yangın, karada bağlı birçok tekneyi etkiledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'ların yaklaşık üç saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Gün ağarınca bölgedeki hasarın boyutu ortaya çıktı: karaya çekili teknelerin büyük bölümü yanarak kullanılamaz hale geldi ve bazı teknelerden geriye yalnızca metal aksamlar kaldı.

hasarın boyutu ve inceleme çalışmaları:

Yangının söndürülmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri alanda kapsamlı çalışma başlattı. Yanan teknelerin bulunduğu bölge tek tek inceleniyor; uzman ekipler yangının çıkış noktasını ve olası nedenlerini belirlemeye çalışıyor. Ekipler, bölgedeki metal parçalar, yanıcı maddeler ve etraftaki görgü tanıklarının ifadelerini değerlendiriyor. Kamu kurumlarının müdahalesi sayesinde yangın daha geniş bir alana sıçramadan kontrol altına alındı ancak kayıpların boyutu sabah saatlerinde net biçimde görüldü.

tanık anlatımları ve güvenlik kaygıları:

Yangın sırasında barınakta bulunan ve teknesi alevlerden zarar görmeyen Ömer Ferdi Şakar, yaşananları anlattı: 'Alevler bize kadar gelmişti. Tekne sahipleri, liman görevlileri hep birlikte yangına müdahale ettik. Teknelerimizi soğutmaya çalıştık çünkü yangın bize kadar gelmişti. Karada bulunan yaklaşık 20 tekne küle döndü.' Şakar, güçlü rüzgârın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını, geceyi barınakta geçirdiklerini ve herkesin büyük bir üzüntü içinde olduğunu söyledi.

Şakar, yangının muhtemel sebepleri hakkında da görüş belirtti: 'Sigara izleri vardı, belki kundaklama da olabilir, kasıtlı da olabilir.' ifadelerini kullandı. Bu değerlendirme üzerine yetkililer iddiaları dikkate alarak olası kasıt şüphesini de soruşturuyor. Şakar ayrıca barınakta güvenlik ve kontrolün artırılması gerektiğini vurguladı; bölgede ahşap tekneler, motor yatlar, fiber tekneler ve çok sayıda yanıcı madde bulunduğunu belirtti.

Antalya Valisi Hulusi Şahin de yangının ardından yaptığı açıklamada, çıkış nedeninin araştırıldığını ve bazı kişiler tarafından başlatıldığı yönündeki iddiaların incelendiğini açıkladı. Yetkililer soruşturma tamamlanana kadar kesin bir neden açıklamaktan kaçınıyor ancak olay yeri incelemesinden çıkacak bulgulara göre sonraki adımlar belirlenecek.

Şu an için bölgede temizleme ve güvenlik önlemlerinin artırılması çalışmaları sürüyor. Tekne sahipleri, yaşanan mal kaybı ve psikolojik etkiler nedeniyle yetkililerden destek talep ediyor. İlgili kurumlar olası ihmallerin ve güvenlik açıklarının tespiti için çalışmalarını sürdürüyor; soruşturmanın neticesi toplumla paylaşılacak.

ANTALYA BALIKÇI BARINAĞI&#039;NDA ÇIKAN VE 20&#039;NİN ÜZERİNDE TEKNENİN KÜLE DÖNMESİNE NEDEN OLAN YANGININ...

ANTALYA BALIKÇI BARINAĞI'NDA ÇIKAN VE 20'NİN ÜZERİNDE TEKNENİN KÜLE DÖNMESİNE NEDEN OLAN YANGININ ARDINDAN BÖLGEDE HASARIN BOYUTU GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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